目擊中山站連環砍人滿地鮮血 女星坦言出現創傷反應「不敢搭捷運」

女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷嘴晚正好身在中山站一帶，親眼目擊現場慘況。（圖／蘇聖倫攝）

台北車站與台北捷運中山站昨（19日）晚間發生連環隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文不僅投擲煙霧彈，還持刀砍殺路人，至今已釀成4死11傷的重大傷亡。女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷當時正好身在中山站一帶，親眼目擊現場慘況，回想起來仍心有餘悸。

惟婷今出席阿沁舉辦的《記得愛聖誕公益》演唱會記者會，她還原案發經過，表示自己當時人在誠品對面的捷運站，正準備過馬路時，突然發現路上有人倒臥，地面滿是鮮血，多輛救護車隨即趕抵現場展開急救。「那是我人生看過最多救護車的一次，整條南京西路幾乎被塞滿，最後還看到犯人被抬上救護車」。

惟婷也提到，起初看到新聞瘋傳台北車站出現隨機傷人事件，心想自己在中山站應該無事，沒想到不久後現場警鈴大作，過馬路時才驚覺事態嚴重。惟婷直言，當下有不少民眾圍觀並拿手機拍攝，讓她感到不安，「我覺得大家的警覺心真的需要再提升一點，現場其實很危險」。驚魂未定的她隨即離開現場。

女團L.C.G.勵齊女孩將在《記得愛聖誕公益》演唱會演出。（圖／蘇聖倫攝）

她更坦言，事件發生後整夜睡不好，甚至做起惡夢，「心裡有一種被壓抑的感覺」，短期內不敢再搭乘大眾運輸工具，會刻意避開人潮密集的地方，坦承已有心理創傷。至於即將到來的耶誕節與跨年行程，她表示耶誕節會選擇待在家中，跨年則將與阿沁一起工作。

對此，阿沁也強調安全第一，表示今晚《記得愛聖誕公益》演唱會將全面加強安檢措施，所有入場粉絲都需接受包包檢查，確保演出人員與現場觀眾的安全無虞。

