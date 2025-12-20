目擊凶案現場滿地血 勵齊女孩惟婷睡不好

由金曲製作人阿沁領軍的「記得愛聖誕公益演唱會」，20日晚開唱前舉辦記者會。主打「陽光系×少女感」的韓國女團L.C.G.勵齊女孩也現身，其中成員惟婷表示，19日台北發生嚴重隨機攻擊事件時，她就在誠品南西店現場，還目擊凶嫌被送上救護車，讓她相當震憾。

惟婷餘悸猶存表示，當下準備過馬路，「我看到人躺在車上，然後開始有救護車，有看到那個犯人被抬到救護車，傷者倒在那，然後地上都是血。」她表示，當下許多人都拿起手機拍攝、圍觀，她坦言大家對危機意識似乎不夠高，她當下也腦筋一片空白，隨後趕緊離開現場。

惟婷說，因受了驚嚇，回家後睡不好，「我最近打算盡量不要搭（大眾交通工具），因為我覺得有點創傷，最近就請親友接送。」表示害怕再有模仿效應。另一位成員吉拿也說，事發後媽媽一直打電話追問她在哪裡，相當憂心。

阿沁表示，聽到這個消息嚇了一跳，更主動要求當晚演唱會安檢提升，入場都要「開包」檢查。被問到日前宣告「退休」，還會繼續唱歌嗎？阿沁說，「為了公益、教育，當然會。」雖然淡出第一線演藝與商業製作工作，未來將全心投入「小未來音樂人」計畫，致力打造創作型教育體系。