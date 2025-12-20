目擊北捷隨機攻擊 日本記者協助搶救騎士：好無力

北捷隨機攻擊，引起日本媒體高度關注，NHK記者第一時間就趕到案發現場，而一名來自日本德島縣的新聞工作者，更是毫不猶豫協助警消，搶救當時已經受傷的騎士。

日媒關注北捷隨機攻擊（圖／達志影像美聯社）

台北市發生一起罕見的隨機殺人案，引起日本媒體高度關注。日本NHK電視台記者第一時間抵達現場進行連線報導，而來自日本德島縣的新聞工作者木下黃太更親身參與救援行動，協助按壓遭砍傷男性的傷口止血。這起事件震驚台日兩地民眾，木下黃太的見義勇為行為也獲得網友一致讚賞，許多人在社群媒體上留言感謝他在危急時刻挺身而出的勇氣。

台北市中心發生的這起隨機砍人事件，讓附近居民感到恐懼不安。一位住在附近的居民表示，因為平常就在這個區域活動，且家人也住在附近，所以非常擔心家人的安全。NHK記者抵達現場後立即進行連線報導，並採訪了當地居民，讓日本觀眾了解事件的嚴重性。

在案發現場的日本新聞工作者木下黃太，目睹了整個攻擊過程。他在個人X平台上發文描述這次經歷，寫道他在台北碰上恐怖攻擊，並協助按壓一名遭砍傷男性的出血部位，但傷者已經失去意識。木下黃太雖然出手協助警消搶救受傷的機車騎士，但由於當時沒有任何急救裝備，讓他感到非常無力。

現場目擊的民眾記錄了木下黃太救人的情景，描述他一邊壓著出血的傷口一邊大喊，從文字中可以感受到當時情況的危急。木下黃太見義勇為的行為獲得台日兩地網友的高度讚賞，許多人在他的社群媒體貼文下方留言表示感謝，告訴他「你已經盡力了」，並感謝他在危險情況中展現出的勇氣。

這起隨機攻擊事件不僅引起社會關注，也展現了在危急時刻，無論國籍，人們都能伸出援手，共同面對危機的人道精神。

