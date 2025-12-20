目擊北捷隨機攻擊 日記者秒衝上前搶救受傷騎士：好無力

北截隨機攻擊，引起日本媒體高度關注，一名來自日本德島縣的新聞工作者，毫不猶豫協助警消，搶救當時已經受傷的騎士。

日本記者木下黃太緊急搶救受傷騎士。（圖／達志影像美聯社）

台北市日前發生罕見的隨機殺人案，引起日本媒體高度關注。來自日本德島縣的新聞工作者木下黃太當時正好在現場，目睹了整個案發過程。在危急時刻，他展現了非凡的勇氣與人道精神。

當木下黃太看到受傷騎士倒下時，他立即行動，丟下自己的手機衝上前去幫忙。現場有人記錄到他一邊壓著傷者的出血傷口，一邊用日文大喊：「需要止血，需要止血，有人可以幫忙止血嗎？」同時，他也呼籲周圍的人：「有人是醫護人員嗎？」在場民眾描述，木下黃太一直壓著出血的傷口進行急救，情況十分緊急。

廣告 廣告

事後，木下黃太在個人X平台（前身為Twitter）上發文分享這段經歷。他寫道自己在台北碰上恐怖攻擊，協助按壓一名遭砍傷男性的出血部分，但傷者已經沒有意識。他感嘆當下自己沒有任何急救裝備，實在「很無力」，但仍盡力協助警消搶救受傷的機車騎士。

這位日本記者的見義勇為行為感動了許多人，台日網友紛紛在他的貼文下留言，寫下「你盡力了」等鼓勵的話語，同時也感謝他在危險情況中展現出的勇氣與同理心。

更多 TVBS 報導

目擊北捷隨機攻擊 日本記者協助搶救騎士：好無力

萬華雙和市場大火！7旬翁60%燒傷進加護 攤商透露這件事

北市士林廢棄工廠無名火 警消拚搏2小時撲滅

北捷中山砍人／張文平板雲端解密！曾搜「鄭捷案」鎖定鬧區執行殺人計畫

