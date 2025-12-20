目擊北捷隨機殺人「滿地鮮血」 女星認內心創傷：不敢搭捷運

惟婷（右2）19日目擊北捷隨機殺人現場。尤嬿妮攝

聖誕節前夕，金曲製作人阿沁今（20日）率韓國女團L.C.G.勵齊女孩等眾歌手出席「記得愛聖誕公益活動」，由於昨發生北捷隨機殺人事件，勵齊女孩團員惟婷當下人在現場，今提起此事仍心猶餘悸，她坦言「有創傷」，暫時不敢再搭捷運，外出都靠親友接送或搭計程車，並且少去人多的地方，很怕有模仿效應。

惟婷昨在南京西路邊走邊滑手機，才剛看到北車有人丟煙霧彈的新聞，沒想到隨後就聽到身旁建築物的警鈴大響，她一抬頭立刻目擊嫌犯倒地正接受醫護急救，地上到處都是血、現場停滿救護車，惟婷說：「現場很多人圍觀、大家驚覺心應該要更提升一點，危險意識要再高一點。」

她坦言事後心理有創傷，「昨晚一直想到這些畫面睡不著，我們社會應咳要多點愛。」家人也叮嚀她少去人多的地方，擔心後續有可能模仿效應。但年底都是節日，她表示耶誕節會待在家裡、跨年則跟著阿沁老師一起工作。也因為昨剛生危及社會安全重大事件，因此他們今開唱加強安檢，每一位觀眾入場前都要開包包檢查。

今活動上，韓國勵齊女孩創辦人金泰汎及韓國傳奇男團Click-B主唱金泰亨特地到場祝賀，為勵齊女孩加油打氣。談起台北發生嚴重隨機攻擊事件，金泰亨分享昨晚正跟阿沁在吃飯，聽到這個消息嚇了一跳，怎麼可能會發生這樣的事情，得知有人受傷、失去寶貴生命，「我感覺很難過，希望他們可以得到安慰，也希望受到傷害的朋友可以早日恢復。」



