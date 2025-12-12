目擊北捷驚魂一幕！乘客車廂內橫躺不醒 眾人聯手救援

台北捷運淡水線於12日驚傳乘客「叫不醒」！一名乘客橫躺座位上，其他乘客發現後通知保全，但多次呼叫仍無反應。最後由保全、清潔人員及站務員合力帶下車，讓車上乘客驚嚇不已。

台北捷運淡水線於12日 驚傳乘客「叫不醒」！（圖／網友@peitichu授權提供）

有民眾於社群平台Threads上發文，事情發生在12日中午，地點位於台北捷運淡水線的列車上，有一對母女當時她們正在搭乘捷運，途中女兒發現一名乘客躺在座位上，保全試圖叫醒卻無法喚醒，最後在3名保全、2名清潔人員與1位站務長的協助下，才將該乘客帶下車。看到這一幕，女兒忍不住直呼：「希望他沒事，一切平安。」

廣告 廣告

一名乘客橫躺座位上，其他乘客發現後通知保全，但多次呼叫仍無反應。最後由保全、清潔人員及站務員合力帶下車，讓車上乘客驚嚇不已。（圖／網友@peitichu授權提供）

目擊者在社交平台「Threads」上發文表示，看到這一幕感到非常震驚，從曝光畫面來看，這位乘客整個人平躺在車廂座位上，下半身位於優先席，上半身則橫跨座椅間隙躺在一般座位，姿勢看起來相當奇特。

貼文一出，網友紛紛熱議：「題外話，他的背力真的很好欸」、「有沒有可能是他僵硬了？！」、「他做了我不敢做的事」、「這姿勢是大抵不行了吧」、「叫不醒的話，CPR直接上，包跳的」。

針對此事，北捷回應，今日中午12點左右，淡水站列車內有乘客躺臥座椅，由於列車即將發車，月台執勤保全先上車關心並勸導。隨後站長上車檢查，發現該乘客身體不適，立即通報救護車，並於關渡站協助旅客下車，隨即送醫處理。

北捷也特別提醒旅客，若在列車上遇到任何異常情況，可透過對講機通知行車專員或行控中心；在車站則可聯繫站務人員，或使用台北捷運AI智慧客服通報，北捷將立即派員協助處理。

延伸閱讀

影/檳榔攤闆娘遭刺死兇手還猛要錢！遭爆兇嫌才是欠錢者

北捷出事！亞東醫院站「恐怖人群堆疊」畫面曝光

北捷閘門更新！LINE Pay、信用卡「嗶進站」明年上路