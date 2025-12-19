目擊情報、社群貼文、監視器影像 成布朗大學和MIT教授命案關鍵線索
美國布朗大學2死8傷槍擊案發生5天後，警方終於鎖定嫌犯，循線追至新罕布夏州的一處倉庫，不過兇手、48歲葡萄牙籍男子瓦倫特（Claudio Neves Valente）已飲彈自盡。警方追兇過程中，民眾線報和社群貼文發揮關鍵作用。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，布朗大學13日發生槍擊案的兩天後，麻省理工學院（MIT）葡萄牙裔教授羅瑞洛（Nuno Loureiro）在麻州的住家遇害。兩處案發地點相距約80公里，當時警方與聯邦調查局（FBI）尚未發現兩案之間存在關聯。
羅德島州警方16日公布新的監視器影像後，開始獲得有力線報。
大學清潔工的目擊證詞
18日公布的法院文件揭露，攻擊發生前數週，嫌犯曾多次出現在發生槍擊的布朗大學工程學院「巴魯斯與霍利大樓」（Barus & Holley building），一名校園清潔員表示，自11月28日起至少兩次見到一名戴著口罩、衣著與警方公布監視器畫面中人物相符的人士。這些目擊發生在下午3點至日落之間。
兇手租車的目擊情報
另一條線索來自一名民眾，通報在一家租車門市看到一名疑似與警方公布影像中人物相符的男子。一名執法人員告訴CNN，調查人員隨後前往該租車公司取得監視器影像，被目擊的該名租車男子，外貌與步態特徵與警方公布畫面中的嫌疑人相符。
美國麻州聯邦檢察官佛利（Leah Foley）表示，調查人員相信，瓦倫特在波士頓租車後駕車前往普羅維登斯，而涉案車輛曾出現在布朗大學槍擊案發生地附近。
Reddit用戶曾與兇手正面接觸
而社群平台Reddit上的一則貼文成為鎖定嫌犯身分的關鍵之一。一名用戶發文說，在案發現場附近看到一輛「灰色、掛著佛州車牌、可能是租賃車的日產（Nissan）汽車」。警方約談該名發文者，他表示認出警方公布監視器畫面中的男子，正是他在槍擊發生前不久，在車旁看到的人。
該名Reddit發文者在法院文件中被稱為「約翰」。約翰表示，一開始是在巴魯斯與霍利大樓內的一間廁所遇到這名男子，並注意到對方的穿著似乎不足以抵禦寒冷天氣。
男子離開大樓後，約翰看到他走向那輛日產汽車，並似乎用遙控鑰匙解鎖，隨後卻突然轉身，朝另一個方向離去。
約翰說，他留在戶外，看到該男子不斷在同一區域繞圈子，但每次一看到他就迅速改變行進方向。
約翰曾上前質問該男子為何一直在附近徘徊，男子反問：「你為什麼騷擾我？」之後，約翰繼續往前走，男子則朝汽車方向離去，雙方未再有接觸。
大量監視器影像
佛利補充，布朗大學槍擊案發生後24小時內，瓦倫特駕車回到麻州，並在車上換上一塊未登記的緬因州車牌，之後於15日前往羅瑞洛位於波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住處殺害他。
租車只是調查人員用來串起布朗大學槍擊案與羅瑞洛命案的其中一項關鍵證據。佛利表示，財務調查、出租倉庫以及大量監視器影像，也協助警方在發現嫌犯遺體前的48小時串起案件疑點。
她指出，有監視器畫面拍到瓦倫特出現在距離羅瑞洛住家不到1公里的範圍內，另有影像顯示瓦倫特進入羅瑞洛所居住的公寓大樓。
大約1小時後，瓦倫特被拍到進入新罕布夏州賽勒姆（Salem）的一處倉儲設施，身上衣物與羅瑞洛遭槍殺後被看到的衣物相同。
準備收網 但慢了一步
FBI於18日在波士頓洛根機場的租車歸還地點設置監視點，因為租車者預訂了當天出境的航班。隨著追緝行動展開，執法機構同步在佛州部署人力。
不過到了當天深夜，當局在距離波士頓以北約50公里的賽勒姆一處倉儲設施集結人員，因為發現一輛遭棄置的汽車，車牌辨識系統認出，其車牌與嫌犯可能使用過的其中一塊相符。
羅德島州檢察長奈倫哈（Peter Neronha）在18日晚間的記者會表示，官員在該處倉庫發現瓦倫特屍體，同時找到一個隨身包以及2把槍枝。
調查人員花了數日時間才將兩起案件串聯起來，原因在於嫌犯據信使用無法追蹤的手機，且避免使用以自己名義申辦的信用卡。調查人員研判，他使用歐洲SIM卡進行通訊，使得即時追蹤其行蹤變得相當困難。
學校紀錄顯示，瓦倫特在1990年代曾就讀於葡萄牙里斯本的高等技術學院（Instituto Superior Técnico），在學時間與羅瑞洛重疊。佛利表示，2人於1995年至2000年間在同校就讀同一個學術課程。之後瓦倫特於2000年代初就讀布朗大學博士班。
兩案動機仍不明
不過調查人員初判，羅瑞洛確實被瓦倫特鎖定殺害，但是不幸遇害的2名布朗大學學生，應該不是瓦倫特的直接目標。
儘管已確定兇手身分並尋獲其屍體，但這兩起案件仍有許多謎團未解，包括瓦倫特為何會在時隔20多年後，對自己曾就讀的學校學生開槍，以及他為何槍殺葡萄牙大學時期的同窗羅瑞洛，兩案的犯案動機仍不明朗。
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
更多太報報導
繼續對委內瑞拉施壓 川普：不排除開戰可能性
普丁舉行年終記者會 信心滿滿「克宮軍事目標會在烏克蘭實現」
政府官員私下表示「日本需要核武」惹議 內閣澄清：堅持無核三原則
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 24 分鐘前 ・ 4
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 114
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 409
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 456
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 13
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 59
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 38
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 267
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 28
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 187
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 17