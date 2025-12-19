目擊情報、社群貼文、監視器影像 成布朗大學和MIT教授命案關鍵線索

美國警方公布布朗大學槍擊案和MIT教授命案的兇嫌照片。路透社



美國布朗大學2死8傷槍擊案發生5天後，警方終於鎖定嫌犯，循線追至新罕布夏州的一處倉庫，不過兇手、48歲葡萄牙籍男子瓦倫特（Claudio Neves Valente）已飲彈自盡。警方追兇過程中，民眾線報和社群貼文發揮關鍵作用。

犯下美國布朗大學2死8傷槍擊案，以及麻省理工學院教授羅瑞洛命案的葡萄牙男子瓦倫特。圖為麻州檢方公布之照片。路透社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布朗大學13日發生槍擊案的兩天後，麻省理工學院（MIT）葡萄牙裔教授羅瑞洛（Nuno Loureiro）在麻州的住家遇害。兩處案發地點相距約80公里，當時警方與聯邦調查局（FBI）尚未發現兩案之間存在關聯。

羅德島州警方16日公布新的監視器影像後，開始獲得有力線報。

大學清潔工的目擊證詞

18日公布的法院文件揭露，攻擊發生前數週，嫌犯曾多次出現在發生槍擊的布朗大學工程學院「巴魯斯與霍利大樓」（Barus & Holley building），一名校園清潔員表示，自11月28日起至少兩次見到一名戴著口罩、衣著與警方公布監視器畫面中人物相符的人士。這些目擊發生在下午3點至日落之間。

兇手租車的目擊情報

另一條線索來自一名民眾，通報在一家租車門市看到一名疑似與警方公布影像中人物相符的男子。一名執法人員告訴CNN，調查人員隨後前往該租車公司取得監視器影像，被目擊的該名租車男子，外貌與步態特徵與警方公布畫面中的嫌疑人相符。

美國麻州聯邦檢察官佛利（Leah Foley）表示，調查人員相信，瓦倫特在波士頓租車後駕車前往普羅維登斯，而涉案車輛曾出現在布朗大學槍擊案發生地附近。

Reddit用戶曾與兇手正面接觸

而社群平台Reddit上的一則貼文成為鎖定嫌犯身分的關鍵之一。一名用戶發文說，在案發現場附近看到一輛「灰色、掛著佛州車牌、可能是租賃車的日產（Nissan）汽車」。警方約談該名發文者，他表示認出警方公布監視器畫面中的男子，正是他在槍擊發生前不久，在車旁看到的人。

該名Reddit發文者在法院文件中被稱為「約翰」。約翰表示，一開始是在巴魯斯與霍利大樓內的一間廁所遇到這名男子，並注意到對方的穿著似乎不足以抵禦寒冷天氣。

男子離開大樓後，約翰看到他走向那輛日產汽車，並似乎用遙控鑰匙解鎖，隨後卻突然轉身，朝另一個方向離去。

約翰說，他留在戶外，看到該男子不斷在同一區域繞圈子，但每次一看到他就迅速改變行進方向。

約翰曾上前質問該男子為何一直在附近徘徊，男子反問：「你為什麼騷擾我？」之後，約翰繼續往前走，男子則朝汽車方向離去，雙方未再有接觸。

大量監視器影像

佛利補充，布朗大學槍擊案發生後24小時內，瓦倫特駕車回到麻州，並在車上換上一塊未登記的緬因州車牌，之後於15日前往羅瑞洛位於波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住處殺害他。

租車只是調查人員用來串起布朗大學槍擊案與羅瑞洛命案的其中一項關鍵證據。佛利表示，財務調查、出租倉庫以及大量監視器影像，也協助警方在發現嫌犯遺體前的48小時串起案件疑點。

她指出，有監視器畫面拍到瓦倫特出現在距離羅瑞洛住家不到1公里的範圍內，另有影像顯示瓦倫特進入羅瑞洛所居住的公寓大樓。

大約1小時後，瓦倫特被拍到進入新罕布夏州賽勒姆（Salem）的一處倉儲設施，身上衣物與羅瑞洛遭槍殺後被看到的衣物相同。

準備收網 但慢了一步

FBI於18日在波士頓洛根機場的租車歸還地點設置監視點，因為租車者預訂了當天出境的航班。隨著追緝行動展開，執法機構同步在佛州部署人力。

不過到了當天深夜，當局在距離波士頓以北約50公里的賽勒姆一處倉儲設施集結人員，因為發現一輛遭棄置的汽車，車牌辨識系統認出，其車牌與嫌犯可能使用過的其中一塊相符。

羅德島州檢察長奈倫哈（Peter Neronha）在18日晚間的記者會表示，官員在該處倉庫發現瓦倫特屍體，同時找到一個隨身包以及2把槍枝。

調查人員花了數日時間才將兩起案件串聯起來，原因在於嫌犯據信使用無法追蹤的手機，且避免使用以自己名義申辦的信用卡。調查人員研判，他使用歐洲SIM卡進行通訊，使得即時追蹤其行蹤變得相當困難。

學校紀錄顯示，瓦倫特在1990年代曾就讀於葡萄牙里斯本的高等技術學院（Instituto Superior Técnico），在學時間與羅瑞洛重疊。佛利表示，2人於1995年至2000年間在同校就讀同一個學術課程。之後瓦倫特於2000年代初就讀布朗大學博士班。

兩案動機仍不明

不過調查人員初判，羅瑞洛確實被瓦倫特鎖定殺害，但是不幸遇害的2名布朗大學學生，應該不是瓦倫特的直接目標。

儘管已確定兇手身分並尋獲其屍體，但這兩起案件仍有許多謎團未解，包括瓦倫特為何會在時隔20多年後，對自己曾就讀的學校學生開槍，以及他為何槍殺葡萄牙大學時期的同窗羅瑞洛，兩案的犯案動機仍不明朗。

