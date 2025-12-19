目擊老婆討客兄車震 綠帽男手機錄影搜證還動手被以妨害性隱私等罪起訴

記者莊淇鈞／新北報導

車震示意圖。（圖／資料照）

新北市某大賣場戶外停車場，去年（2024年）7月27日下午3時許，1名王姓男子目擊老婆與外遇男子衣衫不整搞車震，盛怒之下除了以手機錄影蒐證，還動手教訓打傷外遇男，事後還將老婆與外遇男車震影片編輯上字幕後上傳網路社團供網友觀賞，遭扁的外遇男為此提告，新北地檢署日前將王男依無故攝錄他人性影像、妨害性隱私、傷害等罪嫌起訴。

起訴指出，王男去年7月27日下午3時許，在新北市某大賣場戶外停車場，發現老婆僅著內衣褲與未穿褲子的外遇男子在汽車後座搞車震，當場抓包下頓時理智斷線，打開車門以手機錄影，還出手暴打外遇男子頭及手臂洩憤，事後還將所拍影片剪輯後，上字幕「偷情車震人妻被當場抓包」、「褲子都來不及穿，嚇到縮陽入腹」上傳臉書公開社團供網友觀賞，被痛扁的外遇男上網瀏覽發現後報警提告。

新北地檢署日前偵結，認為王男涉犯無故攝錄他人性影像及妨害性隱私與傷害罪嫌，但王男將影片上傳網路社團公開部分，因依影像畫面堪認王男老婆與他人確有不正常的親密行為，王男所發表內容雖過於尖酸刻薄，但可確信其配偶權遭侵害，認為不成立誹謗罪，更不在公然侮辱罪處罰範圍，此部分另處分不起訴。

不良行為，請勿模仿！

