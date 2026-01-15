目擊者述恐怖1分鐘！泰高鐵事故32死 承建商與曼谷倒塌大樓相同

泰國東北部14日上午發生重大鐵路工安事故。一輛從曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）的客運列車遭起重機砸中出軌起火，造成至少32人死亡、66人受傷與3人失蹤。外媒報導，負責承建事發路段的公司，與去年在曼谷倒塌的審計署大樓的承建商為同一間。

1月14日，起重機倒塌砸中列車造成嚴重傷亡。救援人員正在現場作業。（圖／路透社）

根據《BBC》、泰國《民族報》與《泰國人民》（Prachatai）等，事發在當日上午9時許，列車上共載有171名乘客，多數為前往其他地區上學和上班的學生及勞工。傷者中包括一名1歲嬰兒和一名85歲長者，目前有7人情況危急。

目擊者納克通（Maliwan Nakthon）描述，一些像是水泥塊的碎片先往下掉，接著一台起重機緩慢地滑下來擊中列車，撞擊力道非常強烈，壓垮了列車。整個過程不到一分鐘。倖存的列車工作人員蒂翁松恩（Thirasak Wongsoongnern）告訴當地媒體，起重機砸下時，他和其他乘客都被拋到空中。

工人們在現場清理殘骸。（圖／路透社）

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）要求「必須有人為此事件受到懲罰並承擔責任」。阿努廷指出，「這種意外只可能因為疏忽、跳過步驟、偏離設計或使用錯誤材料而發生」。

該起重機隸屬於一項斥資54億美元（約1706億元新台幣）、中國大陸投資興建的泰中高鐵建設計劃，目的是連接曼谷與寮國。該計劃正式名稱為「曼谷-廊開高速鐵路區域連接發展計畫」（Bangkok-Nong Khai HSR Development for Regional Connectivity）。

2025年3月，曼谷審計署新建大樓在緬甸強震倒塌，造 成至少95人喪命 。（圖／美聯社）

這項大型計畫涉及多個承包商。官網資料顯示，發生事故的藍塔空（Lam Takhong）-錫基奧（Sikhio）段由義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Company）承建。土木工程相關設計與工程顧問工作則由中國鐵路國際有限公司（CRIC）及中國鐵路設計集團（CRDC）組成的團隊負責。

義大利泰工程公司已對事故表達遺憾，承諾將對死傷者家屬進行賠償。泰國國家鐵路局已宣布將對該公司提告，僅火車車廂的初步損失就超過1億泰銖（約1億元新台幣）。大陸駐泰國使館稱，事發標段無中方施工企業和施工人員參與。

義大利泰工程公司是泰國最大承包商之一，曾負責建造去年3月在緬甸強震中倒塌的審計署新建大樓。據悉，該大樓的承建單位為義大利泰工程公司和中國鐵路第十局（泰國）有限公司組成的合資企業。

