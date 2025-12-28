目擊「人騎馬」悠哉上合歡山！駕駛笑比開車快 警到場開單了

警方到場查獲後，依違反《道交條例》開罰。（太管處提供）

受到入冬最強冷氣團影響，加上水氣充足，近日許多高海拔山區降下白雪，有不少民眾趁著假日上山賞雪，今（28日）卻有網友目擊民眾騎馬上合歡山，影片不到5小時已超過1.3萬人按讚，警方獲報後趕到場開出罰單，由於位處國家公園，太魯閣國家公園管理處（下稱太管處）也將釐清是否違規。

有網友今（28日）在Threads曝光影片，只見合歡山武嶺路段排隊等下山的車陣中，突然有民眾騎馬朝上山方向前進，還愜意的向困在車陣中的駕駛揮揮手，原PO還開玩笑表示：「都2025了，還有人不知道騎馬上山看雪比開車快嗎」，而且還免裝雪鏈。

文章引來不少網友討論，不過，警方及太管處獲報後，已趕到現場開製罰單，警方表示，暫未接獲因下雪騎馬引發的相關交通事故報案，但經員警會同太管處人員前往後，已依違反《道交條例》第84條規定，疏縱或牽繫動物在道路奔走妨害交通，對飼主開罰300至600元。

太管處則指出，武嶺停車場屬太魯閣國家公園遊憩區，民眾攜帶馬匹進入遊憩區並非全面禁止，但須符合相關規定，包含有無違反停車場使用規範、是否妥善管控動物等，後續將釐清，若確認違反禁止事項，最高可依法開罰3000元罰鍰，同時也呼籲，園區內多處皆禁止攜帶寵物進入，務必遵守園區規定。





