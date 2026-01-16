目標價喊破千元！ 華城通吃AI「星際之門」大單看旺到2028

重電股王華城昨（15）日股價再度展現王者氣勢，在法人圈全面上修獲利預估的助攻下，盤中買盤湧入，股價強勢亮燈漲停，一舉衝破900元大關！受惠於AI資料中心與美國電網強韌計畫的雙引擎驅動，法人點名華城訂單能見度已直達2028年，目標價喊出「千金」行情。

外資喊買：明年賺逾2個股本

華城近期成為市場資金追逐焦點，主要關鍵在於基本面爆發力驚人。根據法人最新出具的訪談報告指出，華城受惠新產能開出及高毛利的外銷比重攀升，獲利將呈現三級跳，預估，華城2025年每股盈餘（EPS）將達15.04元，2026年更將挑戰22.49元，等於一年大賺超過兩個股本。

廣告 廣告

以此高成長性推算，法人認為給予36至45倍本益比相當合理，並將目標價一舉調升至1,015元，隱含漲幅相當可觀。

搭上美版「星際之門」 通吃AI與電網商機

「現在不是擔心沒訂單，是擔心做不出來！」市場人士分析，華城最強勁的動能來自美國市場。法人分析，華城已成功打入美國「星際之門」（Stargate）計畫首期供應鏈，成為變壓器指定供應商，預計後續計畫也能持續接單。

此外，華城已成功交付大型變壓器至美國亞利桑那州，證明其產品能在攝氏50度的高溫下穩定運行，技術實力狠甩競爭對手。隨著AI資料中心（AIDC）建置需求擴大，華城目前AIDC累計接單金額已突破120億元，預計在2025年至2028年陸續出貨，2026年AIDC營收佔比將衝破10％。

擴產拚外銷 台中廠將成東南亞最大

為了消化如雪片般飛來的訂單，華城正馬不停蹄地擴充產能。觀音三廠預計2026年第一季投產，更受矚目的是台中廠，預計2027年第二季投產後，將成為東南亞最大的電力變壓器生產基地，且該廠外銷比重將超過9成，專攻高毛利的海外市場。

從營收數字來看，華城動能確實強勁。2025年12月營收衝上38.9億元，月增率高達52.7％，年增17％，創下單月歷史新高。在基本面有撐、長線題材發酵下，華城股價攻勢凌厲，成為台股重電族群的領頭羊。