目標國片排片率20% 李遠：台灣模式助攻電影發展

（中央社記者王心妤台北4日電）為延續國片熱潮，文化部長李遠昨天邀集全國戲院代表討論排片議題，以國片排片率未來3年持續20%為目標。李遠說，台灣人做事有「台灣模式」，各界支持下，樂觀看待國片未來。

根據文化部提供資料，COVID-19疫情期間，文化部曾與映演業者共同建立「國片映演協商機制」，自2024年起啟動3年自主排片計畫，鼓勵3廳以上戲院於3年內國片排片率增至20%，3廳以下（含3廳）每年提升2%，並於第3年排片率至少提升6%。

李遠表示，曾為電影人，也曾一條龍參與題材開發、尋找導演和製片、上片、行銷，非常理解戲院排片能決定電影生死，但也能理解只靠補助無法幫助戲院營運，因此並不是強迫戲院如何排片，而是希望一起保護在地電影，唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有台灣的文化主權。

李遠強調，「政府是有決心的。」他在上任後爭取第2個100億國發基金，延續文策院投資，並滾動民間資金投入，或是推動「大航海計畫」，同時將文化幣延伸使用和加碼，讓文化幣成為一種社交模式，「我們會盡力做，為產業助攻」。

會議中，業界代表也提出借鏡日本、香港等推出的Movie Day方式，以特別提供的優惠形成「一起看電影的日子」，常態性刺激並養成消費者將看電影成為日常，針對非都會區獨立戲院則可利用「地方創生樞紐」的特殊性，帶入更多的國片排片及行銷等方式。

李遠表示，將積極爭取跨部會資源及合作，協助電影院設備升級，並輔導業者符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）目標等。文化部也將繼續各項補助、投資，並滾動民間投入等各項政策，一起從產製端、播映端共同創造新的台灣電影風潮，不斷突破國片票房紀錄。（編輯：張雅淨）1150204