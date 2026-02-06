目標席次過半並極大化 陪初選登記 林俊憲:扮台南隊長

立委林俊憲擔任「台南隊長」，將強力為隊員輔選，希望台南市議員席次過半、達到最大化。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨台南市議員初選登記，立委林俊憲陪同十八位議員，大陣仗至黨部登記。林俊憲表示，「母雞」重要，然有時無法關愛，小雞只好各自求生，他一直扮演「台南隊隊長」角色，希望大家團結，目標是議員席次不僅過半，且要極大化。

林俊憲表示，年底大選，最重要是市長選舉，然陳亭妃當選絕無問題，因其本人表示，現在目標是得票率打破總統賴清德時任市長欲連任時的七成一得票紀錄，年底選舉是政黨大對決，目前對民進黨的挑戰，即是議員能否當選最多席次。他榮幸陪同登記，也向民眾推薦，希望讓民進黨議員席次過半，且最大化。

林俊憲指「我一直都是台南隊隊長」，希望台南能夠更好，這些議員當選相當重要，除能監督，更可以一起來推動市政。民進黨團總召李宗翰補充，議員最重要就是將市政監督好、地方服務顧好。