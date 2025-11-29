目標年底前完成提名 鄭麗文：南二都將優先考量「兩項條件」

國民黨主席鄭麗文表示，南二都提名將優先考量上次成績佳與深耕地方的同志。（圖／周志龍攝）

為迎戰2026地方縣市選舉，國民黨主席鄭麗文今（29）日表示，黨中央的提名策略分為兩階段進行，第一波將優先完成現任縣市長的提名，第二波則會針對台南、高雄等艱困選區加速佈局。她強調，南二都的提名將優先考量兩項因素：上次選舉成績亮眼，以及過去三、四年持續深耕地方的同志。

2026百里侯選戰提前開打，民進黨已陸續完成徵召台中市、嘉義市、宜蘭縣、苗栗縣等候選人。國民黨立委謝龍介先前透露，較以往在選舉當年5月才展開提名不同，為因應民進黨提前啟動選戰節奏，藍營也將提前在選前一年展開部署。

廣告 廣告

鄭麗文表示，國民黨提名的第一波作業將鎖定各縣市現任首長；至於第二波的艱困選區，則以南二都為重點。她強調，希望能在今年年底前完成艱困區域的提名，讓黨內人選能及早準備、布局選戰節奏。

談及第二波提名原則，鄭麗文點名台南、高雄是關鍵戰場。她表示，黨中央將優先考慮具備兩項條件的人選。首要考量點是上次代表國民黨參選時有不錯成績，次項則是在過去三至四年間持續深耕地方。」

她也補充，若地方有多位同志表達參選意願，黨中央會依提名特別辦法啟動協調，希望透過協調機制確立最終人選。鄭麗文強調，她的目標就是在今年底前完成提名，「從今天到明年投票日剛好一年，希望大家能夠提早進入戰鬥位置。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱

臉書廣告買烏魚子變13包蕃薯乾！他氣喊「打電話沒人接」 網教1招退款