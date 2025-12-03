目標年領200萬股利！新產、帝寶...存股總編謝富旭「存股池10檔個股」曝光：長期報酬勝高息ETF的關鍵估算





《存股助理電子報》的投資理念，不是唯心式的信念，而是建立在戰略定見與持續不輟的追蹤上。

本文藉由幾檔追蹤多年的股票與ETF的數據舉例說明，闡釋何謂「長期投資」。

自2021年創刊以來，《存股助理電子報》深入研究追蹤40檔股票與11檔ETF，背後皆有一套長期投資的戰略基礎。我個人的投資，就僅限於這51檔標的（合稱存股池），並根據電子報評價系統進行停利與停損。

附表是我個人近5年來的含息報酬率與加權指數的報酬率比較。今年績效落後，主要是重點持股如帝寶（6605）、豐祥－KY（5288）等個股表現不佳，不過，從現金股息進帳的角度，今年仍屬豐收。

廣告 廣告

面對今年含息報酬率落入負值，我能保持淡定有兩個原因。

高股利助攻 報酬常勝大盤 ——近5年存股績效與大盤比較

放眼長期 新產年化報酬達8%

首先，我一向秉持「股息為主、價差隨緣」的理念，對自我考核最重要的標準在於股息是否每年成長10％。2012年、當時42歲的我，以1百萬元啟動價值投資以來，設定的目標是用24年、在65歲退休時，能每年領到60萬元股利；這個目標已在2021年達陣。目前的新目標，是提早至62歲退休、每年坐領2百萬元股利。期限距今還有6年，達標的機會很高。

第二個原因是，我對存股池每一檔標的，都有長期性的股利與估值戰略。只要追蹤標的獲利與股利表現符合期望值，即使股價一時表現不佳，我不但不在意，甚至會加碼買進。

舉新產（2850）為例，它是目前第二大持股。目前每股淨值為61.9元，股價淨值比約1.88倍。預估未來10年（至2035年）恆常性每股稅後純益（EPS）將達11至12元，平均配息率為65％，預估未來10年累計股息為75元。

在這個設算基礎上，到2035年底，新產每股淨值將達96.9元，累計成長56.4％，屆時若仍享有1.88倍本淨比，股價估計落在182.2元。若10年後股息與股價均達預設值，總報酬率將高達120.7％，換算年化報酬率為8.23％，符合《存股助理電子報》矢志追求年化報酬率6％至15％標的原則。

當然，過程中可能會有幾項變數。第一，新產的獲利與股利低於預期，這就必須靠持續追蹤調整做出決策。而能適時調整的前提在於「對它有期望值」。所以，不只新產，《存股助理電子報》對存股池每一檔標的，都設有未來一年的獲利與股息期望值。

第二個變數是，10年後的股價是否能享有目前的股價淨值比。如果新產未來10年只有一、二次獲利低於期望，其他都高於期望，那麼它的股價淨值比理應愈來愈高；反之則會走低。

淨值預估搭配追蹤調整 紀律存股績效亮眼 ——存股池10檔個股持有10年總報酬率估算

估算勝高股息 納入重點標的

至於預估新產未來10年每股淨值將逐步成長至96.96元，會不會太過樂觀？從歷史發展軌跡來看，不但不會，甚至可能過於保守。因為，2016年新產每股淨值為27元，目前已達61.9元，10年間成長近129％。所以，預估未來10年每股淨值累計「僅」成長56.4％，並沒有過度樂觀。

不要忘了，過去10年來，新產的股本都是31.6億元；過去10年新產累計稅後純益191億元，配出90.5億元，其餘100.5億元滾入淨值。

預期新產未來10年累計稅後純益為363億元，配出股息236億元，保留盈餘127億元。所以預估10年後新產每股淨值成長至96.9元，算是客氣了。

至於表中有幾檔高股息ETF，以目前的價位投資，元大高股息（0056）未來10年的預估年化報酬率為6.39％、群益台灣精選高息（00919）為6.38％、大華優利高填息（00918）為6.16％，均低於其過去平均報酬率，主要是我們保守估算所致。

若推算某檔個股未來10年的含息年化報酬率高於高股息ETF，則將列為重點標的，如表中的群益證（6005）、群光（2385）、帝寶、長榮等。

（本文作者現為《存股助理電子報》總編輯）





更多今周刊文章

新制勞退分紅來了！新制勞退基金前10月賺5589億，勞工平均領4.3萬...帳戶怎麼查、何時能領？

「他會羞辱部屬」「這符合他會做的事」…羅唯仁帶走技術資料投靠英特爾，對台積電有何影響？三個觀察全解讀

買0050不如台積電？如果AI真的泡沫化，大盤需要19年才能漲回來！一文破盲點：為何台灣不適合指數化投資



