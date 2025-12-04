目標讓台灣「以實力維持和平」！賴清德接受《紐時》 專訪 再喊話習近平1事

總統賴清德於（4）日以特邀貴賓身分接受《紐約時報》主辦「DealBook Summit」視訊專訪，針對中國軍事威脅、台海情勢、台美關係、烏俄戰爭、半導體產業布局與人工智慧發展等議題完整闡述立場。賴清德表示，在中國軍事壓力日益升高之際，台灣必須以實力維持和平，同時深化與民主陣營合作，維護區域穩定。

賴清德指出，中國針對台灣的軍演愈來愈頻繁、強度也持續升高，甚至突破第一島鏈進入第二島鏈，對印太區域造成影響；加上中國的統戰滲透不斷擴張，台灣有必要提升國防力量並提出國防特別預算。賴清德強調，「和平無價、戰爭沒有贏家」，台灣對和平抱持理想但不能有幻想，和平必須依靠實力才能獲得，因此政府同時提升國防能力、降低對中國經濟依賴，並與民主國家合作「以備戰達到避戰」，讓和平成為可能。面對解放軍是否加速準備對台軍事行動，賴清德表示，台灣必須「做最壞打算、做最好準備」，無論中國的時間表為何，台灣都必須先備妥。感謝G7、美國總統、日本政治領袖等國際社會持續關注台海和平之餘，賴清德強調，這些共同立場對台灣穩定與區域和平發展具有重大助益，期盼台灣與國際社會共同維護以規則為基礎的國際秩序。

談到台美關係是否能在危機時刻發揮作用時，賴清德表示，儘管台美並無正式邦交，但《台灣關係法》與與美國已故前總統雷根（Ronald Reagan）提出的「六項保證」奠定雙邊長期合作基礎，多年來美國政府與國會跨黨派皆給予強力支持，因此台美關係「堅若磐石」。賴清德指出，美國總統川普（Donald Trump）上任後，台美合作不但未中斷，且有擴大趨勢，期盼透過台美關稅談判協助美方改善貿易逆差，同時深化雙邊經貿合作，促使台灣產業更深入融入美國經濟結構。

總統賴清德對各大國際議題表達看法。

在烏俄戰爭議題上，賴清德強調，台灣與烏克蘭人民站在一起，希望這場「不理性、沒有正當性」的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民脫離苦難。賴清德也表示，戰爭的終結應尊重烏克蘭的國家尊嚴與人民福祉，同時避免後續衝突再度發生。

專訪也聚焦半導體供應鏈的重要性。賴清德指出，雖然台灣在全球半導體扮演關鍵角色，但台灣半導體並非台灣獨有，而是「全球共同的資產」。賴清德解釋，半導體產業是一個跨國生態系，美國擁有研發與設計能力、日本具備材料與設備優勢、荷蘭掌握先進製程設備、台灣進行邏輯製造、韓國擅長記憶體生產，缺一不可。賴清德表示，台灣支持台積電與半導體企業前往美國、日本與歐洲投資，這有助於全球繁榮與科技進步。對於川普宣示要在未來2至3年在美國製造全球40%至50%的晶片是否可行，賴清德表示，理解川普的急迫性，但目標能否達成取決於美國政府在土地、水電、人力、人才與投資誘因等面的配合程度，若行政效率足夠，這個目標自然能達成。

至於美國是否應限制高階晶片出口中國，賴清德表示不評論美國內政，但分享台灣2000年前後討論是否將先進製程前往中國的經驗，當時台灣社會一致認為不宜，如今回望，那是正確決定，「如果當時讓先進製程到中國，就沒有今天的台灣」。談到AI熱潮是否可能泡沫化，賴清德表示科技界與經濟界看法不一，但作為國家領袖，必須採取措施避免AI泡沫化。賴清德認為，各國應共同合作讓AI「軟著陸」，使其能持續推動全球繁榮。賴清德指出，中國經濟目前狀況不佳，而台灣今年經濟成長率預計達7.37%，反觀中國僅略高於4%，希望習近平將焦點放在改善人民生活，而非領土擴張，台灣也願意與中國共同合作，解決其面臨的經濟問題。

