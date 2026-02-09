目標轉向月球 馬斯克：SpaceX計畫建造「自我增長型城市」
美國億萬富豪馬斯克8日透露，由他主導的太空探索技術公司（SpaceX）已將戰略重心調整至月球探索領域，計畫在月球表面建造一座可自主擴張的「自我增長型城市」，並宣稱這一目標有望在未來十年內實現。
據路透援引SpaceX官方博客報導，馬斯克在文中進一步闡述了公司的星際發展規畫：「儘管SpaceX仍將致力於火星城市建設──計畫在5至7年內啟動相關項目，但當前首要任務是通過更快實現的登月行動，為人類文明存續提供戰略保障。」
馬斯克的言論與近期華爾街日報的獨家報導形成呼應。該媒體披露，SpaceX已向投資者明確表示，公司將調整原計畫，優先推進月球任務，火星探索則延後實施。具體而言，SpaceX計畫在2027年3月執行首次無人月球著陸任務。
值得注意的是，馬斯克去年曾公開表示，希望在2026年底前向火星發射無人探測器，此次戰略調整或為應對更複雜的月球開發挑戰。
當前，全球太空競賽已進入新階段。隨著中國與美國相繼公布載人登月時間表，新一輪月球探索熱潮持續升溫。自1972年美國阿波羅17號任務結束後，人類已有半個世紀未踏足月球表面。SpaceX的這一戰略轉向，或將為美國在重返月球競爭中注入新動能。
值得關注的是，在發表上述言論前夕，SpaceX剛剛完成對馬斯克旗下人工智慧公司xAI的戰略收購。根據協議條款，xAI在此次交易中估值高達1兆美元，此舉或為SpaceX未來的深空探測任務提供更強大的人工智慧技術支持。
更多世界日報報導
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
其他人也在看
馬斯克宣布戰略轉向！SpaceX優先打造月球城市 火星計畫延後
綜合外媒報導，馬斯克表示，儘管SpaceX仍將致力於建立火星城市（Mars city），並預計在未來5至7年內展開相關行動，但「確保文明未來」才是壓倒性的核心目標，而月球路徑顯然更快、更具可行性。他的說法與外界近期觀察到的策略轉向相互呼應。知情人士透露，SpaceX已向投資人說...
熱門股／本週最夯友達+1 台廠低軌衛星20檔收
SpaceX近期提出部署百萬顆低軌衛星及結合太陽能的「太空AI資料中心」構想，旨在解決地面資料中心電力、散熱與頻寬瓶頸。此計畫預計為半導體、射頻通訊、光通訊及電力模組等產業帶來長期結構性需求，台灣供應鏈可望大幅受惠。友達獲准開發輕薄可透光低軌衛星天線模組，台積電在AI晶片與先進製程扮演關鍵角色。昇達科、鐳洋等深耕射頻模組，華通、台光電等則在封裝基板與CCL領域具優勢。啟碁、台揚專注通訊設備，光聖、亞光布局光通訊，元晶、康舒則供應太陽能與電力模組。台灣在全球低軌衛星產業鏈中，正從配角轉為不可或缺的核心環節。
聯發科攜手空中巴士、是德 推動新世代衛星通訊技術
（中央社記者張建中新竹9日電）IC設計廠聯發科今天宣布，與空中巴士（Airbus）、ST Engineering iDirect及是德科技（Keysight）簽署研發合作備忘錄，共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新。
台灣科學展覽會最大獎揭曉 施冠宇、黃楚涵奪青少年科學獎
受國際關注的台灣科學展覽會（TISF）今天頒獎，今年賽會最大獎，國內青少年科學獎得主分別由動物學科的師大附中高三生施冠宇，以及物理與天文學科的北市私立復興實驗中學高二生黃楚涵獲得；國外青少年科學獎首度由來自日本的選手、生物化學科的長坂怜（Sophia Rei Nagasaka）獲獎。
黃楚涵研究椰纖作平價熱電材料 獲台灣科展最大獎
（中央社記者陳至中台北7日電）私立復興高中學生黃楚涵研究將「椰纖」作為熱電材料，單個成本可壓在新台幣4元以內，和師大附中施冠宇、日本選手長坂索菲亞怜分別獲得2026台灣國際科展最大獎「青少年科學家獎」。
北醫大產學合作導入AI 助力慢性腎病風險預測 (圖)
台北醫學大學與美國預測式人工智慧公司簽署產學合約，將導入預測式人工智慧，共同開發慢性腎臟病早期風險辨識與精準介入的新型照護模式，醫療團隊可依據預測結果，提早進行個別化治療與追蹤。
整合AI與醫學影像分析 臺科大學生獲Google東亞博士獎學金
國立臺灣科技大學電資學院資訊工程系的博士生ZolnamarDorjsembe，因在人工智慧與電腦視覺技術於醫學影像的應用研究中表現優異，獲得「二○二五年Google東亞博士獎學金」。她將接受GoogleHealth團隊的指導，進一步提升相關技術。Zolnamar的研究專注於AI與電腦視覺在醫學影像分析和臨床放射診斷的應用，致力於開發可實際使用的AI醫療影像分析工具，以提高診斷效率和準確度。來自蒙古的Zolnamar於2020年獲得教育部獎學金來台攻讀碩士，並在教授鮑興國的指導下展現潛力，之後以臺科大獎學金繼續攻讀博士。她意識到僅有工程背景不足以應用於醫療，因此同時在國立臺灣大學攻讀醫療器材與醫學影像碩士，展開跨校、跨領域的雙軌訓練。透過工程與醫學的整合學習，Zolnama ...
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市...
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。