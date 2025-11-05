目標都是清零！農業部次長送菱角 盧秀燕回贈檸檬餅

目標都是清零，農業部次長杜文珍送菱角，市長盧秀燕回贈檸檬餅。（圖：寇世菁攝）

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，全國禁宰禁運15天，農業部次長杜文珍今天（5日）在應變所記者會表示，最後關鍵時刻，絕不能放鬆。台中市長盧秀燕說，市府提出全面解封等不同配套，等中央宣布，即可配合實施。她感謝中央指導，並肩作戰，次長送菱角，市府回贈「檸檬餅」，目標都是「清零」。（寇世菁報導）

非洲豬瘟中央前進應變所今天（5日）召開記者會，農業部次長杜文珍說，台中梧棲案例場非洲豬瘟後，第一時間啟動應變機制，15天黃金期，剩下最後兩天，希望有好結果，至於，何時解封，恢復屠宰，等中央災害應變中心開會後宣布。杜文珍強調，不能只是等結果，豬場訪視不能停，監控不能放鬆，清潔消毒非常重要，希望所有程序，順當安全。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕則表示，政院中午開會討論非洲豬瘟是否解封，市府靜待佳音，最後兩天關鍵時刻，愈不能放鬆，愈要慎重，期待早日解封，也依據中央指導，提出不同配套，包括全面解封、部分解封、或全部不解封等，提出各種因應方案，等中央宣布，可及時因應。

盧秀燕強調，非洲豬瘟是兇猛病毒，一旦感染，死亡率幾乎百分百，市府才會嚴陣以待，感謝中央並肩作戰，指導市府，最後兩天絕不能鬆懈，感謝杜文珍次長送菱角，勉勵早日清零，她也回贈台中名產檸檬餅，希望早日清零，一起守護台灣。