目標鎖定立委缺？陳亭妃胞妹放棄連任台南市議員：全為了團結

民進黨立委陳亭妃在台南市長黨內初選勝出，確定將參選2026台南市長，她的胞妹、4連霸台南市議員的陳怡珍，今（10）日下午在姊姊的陪同下，宣布不參與議員初選登記，希望讓黨內提名競爭可以單純化並促進整合。

民進黨4連霸台南市議員陳怡珍在胞姊陳亭妃陪同下宣布放棄議員連任。（圖／陳怡珍臉書）

陳怡珍今日在胞姊陳亭妃及北區里長陪同下，正式宣布不再參與民進黨北區、中西區議員初選登記。

陳怡珍表示，要先感謝這16年支持她的選民和基層夥伴們，雖然外界普遍認為她無論是初選或大選，要連任議員並不困難，不過在經過先前市長初選後，為了要團結讓更多黨內優秀夥伴有參與空間，因此做出「不參選連任」的艱難決定。

陳怡珍強調，服務還是會繼續，無論未來站在什麼位置，自己對台南的愛、對基層的承諾都不會改變，接下來最重要的，就是要專注在市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進。

陳怡珍是連4屆台南市議員。（圖／陳怡珍臉書）

陳怡珍喊話，2026不只要贏，更要打下底氣，讓2028賴清德總統連任在台南的得票率，超過2024在台南的得票率，因為我們有共同的使命，就是要讓台南繼續大步向前。

陳亭妃則表示，陳怡珍是4連霸議員，連續4次參與黨內初選，都是民調第一名獲得提名，歷次選舉也都獲得地方鄉親肯定，16年來深耕基層，長期為地方服務，一步一腳印累積信任。

陳亭妃接著提到，自己身為市長參選人，必須在能力範圍內，思考如何讓黨內初選競爭更加單純化，尤其北區和中西區是她最熟悉，也是政治和人生的起點，在現階段已有多人投入初選情況下，倘若陳怡珍再加入，勢必會讓競爭度和複雜度更增加，所以和妹妹討論後，決定以大局為優先，陳怡珍退出議員選舉，擔任她競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作，全力投入市長、議員與里長的選戰整合輔選。

民進黨台南市長提名人陳亭妃。（資料照／中天新聞）

至於此時宣布退出議員連任，外界關注是否會佈局未來的立委補選？陳怡珍則回應，「現在說這個言之過早」，當下目標就是全力衝刺2026勝選。

