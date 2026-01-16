目標「台半導體40%產能移美」 美商務部長：不來就課100%關稅

美國商務部長盧特尼克指出，台灣投資美國半導體產能的金額將達到5,000億美元。(AP)

美國今（16日）宣布與台灣達成貿易協議，將台灣進口商品的對等關稅稅率調降至15%。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進一步指出，美國總統川普任內的目標，是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國，且若台灣晶片公司不在美國建廠，未來恐面臨高達100%的懲罰性關稅。

據美國商務部發布的美台貿易協議內容指出，台灣晶片與科技產業將投資美國至少2,500億美元（約新台幣7.8兆），同時，台灣政府也將另外提供2,500億美元信貸（約新台幣7.8兆），而美國將調降大部分台灣進口商品關稅稅率，從目前的20%調降至15%。美國承諾，會對學名藥及其原料、飛機零組件以及部分天然資源實施零關稅。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受《CNBC》採訪時直言，美國政府的目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移至美國。他強調，這項協議為過去一年因美國政府對半導體關稅立場而感到不安的科技公司，提供了明確的依據。

同時，盧特尼克（Howard Lutnick）也警告台灣企業，「如果他們不在美國設廠，關稅很可能會調到100%」。他表示，這項政策是為了讓美國在半導體產能上達到自給自足，避免過度依賴外部供應。

另外，盧特尼克提到台積電在美國的擴大設廠計畫，他指出，台積電才剛購買數百英畝的土地，以擴大產區，「我會等他們在董事會上通過計畫，給他們一點時間」。而台積電發言人回應表示，就台積電的計畫來看，市場對生產先進晶片的需求仍非常強勁，台積電將會持續投資台灣，並在海外擴大產能，而所有的投資決定都是基於市場條件與客戶需求。





