目標20兆日圓！日本政府豪擲千億拼ACG推廣全球，保證「不干涉作品內容」

日本動畫近幾年在海外的影響力越來越巨大，光是先前報告中，就提到 2024 年的全球動畫產業規模達到 250 億美元新高，其中海外市場就佔據了 56%。而為了應對接下來全球市場的激烈競爭，並振興日本國內的動畫、遊戲與漫畫等創意產業，日本經濟產業省在近期提出了全新的「娛樂與創意產業政策五大原則」，其中一項就是「不干涉作品內容」。

日本政府接下來幾年，將大力支援 ACG 產業。（圖源：Getty Images）

根據日本媒體報導，日本政府希望在 2033 年前，將日本生產內容的海外市場規模擴大到 20 兆日圓，期望透過大規模和長期的戰略支持，讓日本的創意內容產業能再次於世界舞台上發光發熱。而這次新政策的核心為五大原則，分別是「大規模、長期且具戰略性的支援」、「支持在日本創作並推向世界的努力」、「不干涉作品內容」、「直接將支援送到創作者手中」以及「優先支持挑戰者」。

其中，「不干涉作品內容」的原則引起許多網友熱議，將會保障創作者的表達自由，確保政府的資金支持不會成為干預創作的手段。此外，「直接支援」的原則也是為了減少中間機構的層層剝削，讓補助能確實送到第一線的創作者手中，解決了過去常被詬病的資源分配不均問題。

同時，經濟產業省坦言，以前從 2013 年開始的「Cool Japan」等政策雖有成效，但和韓國等國家相比仍有不足，沒辦法有效提升產業的勞動生產力和薪資水平。所以，新政策將汲取國民的意見與過去的經驗，特別鎖定具有高風險、高回報潛力的新創挑戰者，提供優先支持。未來 3 到 4 年將是關鍵的決勝期，日本政府計畫投入數千億日圓規模的財政支援，通過數據收集與監控，精準選擇高成功率的項目，希望能以日本獨特的二次元內容為起點，打造出能席捲全球的「日本式內容生態系統」。