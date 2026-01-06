目睭霧霧？泰山阿北駕車闖紅燈撞翻機車 騎士、乘客飛出傷手斷腿畫面曝

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名7旬曾姓男子今（6）日凌晨0時許駕駛貨車行經泰山區新五路、中港南路口時，疑未注意到當時路口紅燈號誌，逕自穿越路口，當場攔腰撞上一輛雙載的機車，導致鄭姓騎士右手腳擦挫傷，而後座吳姓乘客則是右腿骨折，所幸被送往醫院救治後並無生命危險，而確切車禍原因仍待釐清。

今天凌晨0時許，71歲曾姓老翁駕車從台65線快速道路下閘道到平面道路，沿著泰山區新五路行駛，行經中港南路口時，卻未注意到當時路口燈號為紅燈，自顧自地駕車穿越路口，當場與沿著中港南路綠燈直行往新北產業園區方向的雙載機車發生碰撞。

強大撞擊力，導致機車上的23歲鄭姓騎士與23歲吳姓乘客當場重摔在地，機車板金凹陷內部電線外露，新北市消防局獲報派員到場救援時，發現鄭男右手腳擦挫傷、吳姓乘客右腳骨折，緊急送往輔大醫院救治，所幸無生命危險。

轄區林口分局獲報到場，對雙方實施酒測，酒測值均為0，確切車禍事故原因，仍待後續進一步釐清。

小貨車疑似闖紅燈撞上綠燈直行的雙載機車。翻攝畫面

