目睹中山隨機殺人案！女團成員認「心理創傷」還原案發現場

27歲凶嫌張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站商圈隨機殺人，包含張文在內共4人死亡，多人受傷；恐怖攻擊事件引爆民眾恐慌，韓國L.C.G.勵齊女孩成員惟婷當時也在現場，她今日出席「記得愛聖誕公益活動」還原事發經過，坦言回想起來仍然心有餘悸。

金曲製作人阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」，今日出席活動談及北市無差別差人案件，他說當時正在吃晚餐聞訊很驚訝，對這起憾事的受害者感到心痛，期盼罹難者家屬能得到安慰，並祝福受傷民眾早日康復：「要記得愛。」

韓國L.C.G.勵齊女孩成員惟婷表示，案發當時她正在中山站外要過馬路，突然發現有人倒臥在街頭、滿地鮮血，許多民眾都在尖叫，多輛救護車到場搶救傷患：「南京西路幾乎被（救護車）塞滿，犯人被抬上救護車」，這是她此生看過最多救護車的狀況。

事發之後，惟婷回家徹夜難眠、做惡夢：「心裡有一種被壓抑的感覺」，坦言在目睹命案現場後有心理創傷，覺得自己短期內不敢再搭乘大眾運輸工具，也會避開人潮眾多的地方。聖誕節會待在家中度過，跨年則與阿沁一起工作。



