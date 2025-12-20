目睹北捷隨機砍人恐留陰影！衛生福利部供「五字訣」調適

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

北捷與中山商圈昨（19）日晚間發生重大隨機砍人案，27歲兇嫌張文除了在捷運站內丟擲煙霧彈外，還持刀砍人，畫面怵目驚心，恐讓不少目擊名眾在心中留下陰影，出現恐慌、不安等情緒。衛生福利部提醒民眾，需隨時留意自身心理變化，並提供五字訣調適「安靜能繫望」，幫助民眾穩定情緒。

衛生福利部今（20）日表示，台北捷運這起突發且具暴力性的事件可能引起民眾「緊張、不安、恐慌或反覆回想」等壓力反應，這些均屬常見的心理反應。衛生福利部也建議民眾掌握「安靜能繫望」五字訣，穩定情緒、照顧自己的心理健康。

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛生福利部強調，1925安心專線為24小時專線，民眾如有需要可立即撥打，另外各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。

