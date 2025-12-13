國道三號南投草屯路段於12日中午發生一起嚴重車禍，一名34歲劉姓聯結車駕駛因酒駕並疑似變換車道不當，導致7輛車連環追撞，造成車流回堵長達2公里。事故發生在國道三號215.8K處，靠近國道六號交流道的方向。所幸這起事故雖然造成交通嚴重壅塞，但未造成任何人員傷亡。劉姓駕駛因酒駕上路且疑似不當變換車道釀禍，已被依公共危險罪移送地檢署偵辦。

目睹國三7連撞！酒駕疑切道釀禍，目睹駕駛險煞不住。(圖／TVBS)

事發當時，目擊駕駛描述了驚險的一幕：正常行駛間，突然看見前方聯結車後面揚起一陣煙塵，一輛白色休旅車失控旋轉了半圈，打橫往後撞擊。從外側車道、中間到內車道的車輛全部撞成一團。目睹全程的車輛駕駛見狀緊急煞車，驚險地煞住了，避免了再次追撞上去。

廣告 廣告

34歲劉姓聯結車駕駛因酒駕並疑似變換車道不當，導致7輛車連環追撞。(圖／TVBS)

根據了解，34歲的劉姓聯結車駕駛原本行駛在中外側車道，當他變換至外側車道時，疑似因操作不當，導致後方一輛車先撞上他的車輛。接著，行駛在中內車道的另一輛車也發生追撞，隨後內側車道的4輛車也連環追撞，最終造成後方6輛小客車全部捲入這起事故。事故不僅造成車流回堵2公里，還有其他駕駛表示，原本半小時的車程直接延長到超過1小時。

白色休旅車失控旋轉了半圈，打橫往後撞擊。(圖／TVBS)

名間分隊小隊長周傳翔表示，處理員警到場後發現，這名載運砂石的聯結車駕駛酒測值超過標準。這起事故於13時56分完全排除，幸運的是沒有造成任何人員受傷。

目擊駕駛描述了驚險的一幕：正常行駛間，突然看見前方聯結車後面揚起一陣煙塵。(圖／TVBS)

這名34歲的劉姓聯結車駕駛因酒駕上路並疑似變換車道不當釀成7車連環撞，雖然所幸無人受傷，但已被依公共危險罪移送地檢署進行偵辦。這起事件再次提醒大家，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能造成嚴重的交通事故，威脅他人生命財產安全。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

國道三號施工恐怖追撞！砂石車追撞兩車 人卡車內困

凌晨「酒駕接力賽」！員警處理車禍 遭酒測1.0男撞飛痛喊

獨／被無照逼車撞半年！ 騎士等無理賠 只等到駕駛「通緝書」

男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵

