「目睹垃圾被倒在桌椅」李明璇曝曾遭霸凌 喊話賴瑞隆做一事

針對兒子遭爆料疑涉校園霸凌，有意角逐明年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆昨（5日）舉行記者會道歉，並強調會自我檢討。此事也再次引發外界對於校園霸凌的關注，前國民黨發言人、松山、信義議員擬參選人李明璇今（6日）透露，小時候其實經歷過一段校園霸凌，那段時間幾乎以淚洗面，當看到此次新聞事件，又被狠狠戳痛了一下，直言「這不是小孩之間的玩鬧。這是會在孩子心裡留下陰影的『霸凌』。」她並認為，賴現在最該做的，就是親自帶著孩子去登門道歉。

李明璇在臉書發文談到過往難熬經歷，當時被霸凌的原因甚至有點「荒謬」，因為霸凌的那位女同學，暗戀的男生喜歡她，那年代剛流行「無名小站」，有人會在上面匿名取笑辱罵她，「大姐頭一句話，班上同學就不敢跟我說話；那時候我最害怕的不是考試，而是課堂的分組，只要有同學主動跟我一組，就會一樣的下場。甚至打掃時間，還曾親眼看見垃圾被倒在我的桌椅上。」那段時間幾乎以淚洗面，根本沒辦法專心讀書。

李明璇分享，更讓她窒息的是，那些霸凌的同學的父母幾乎都是學校的老師、校長，明明被欺負的不只她，卻沒有人敢「告狀」，自己也不敢跟爸媽說，一方面怕他們擔心，一方面更怕「為自己伸張正義」會變得更糟；她說，看到這次新聞事件，心裡那塊曾經受傷的位置，又被狠狠戳痛了一下。

「這不是小孩之間的玩鬧。這是會在孩子心裡留下陰影的『霸凌』」李明璇強調，霸凌就是霸凌，沒有政治光環保護，也沒有合理化的餘地；但她也請網友們氣憤之餘，不要肉搜，孩子犯錯，是需要被引導、被教育，真正該負責任的，是有能力介入、卻選擇沉默的「大人」。

最後，李明璇認為，是「養不教，父之過」，孩子犯錯，父母就該帶頭示範「什麼叫負責任」，現在最該做的，就是親自帶著孩子去登門道歉，選舉可以再來，但孩子的成長不能重來，先別忙著選市長了，回家好好陪小孩吧。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

