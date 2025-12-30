目睹外送員寒雨載2幼兒送餐 吳宗憲轟政府：看不見人民痛苦

少子化已成了國安危機，為此藍綠白都提出政策，希望能提升生育率。對此，國民黨立委吳宗憲分享，他在街頭看到基層百姓辛苦，尤其近日他在宜蘭一個風雨夜中，看到一名外送員父親，前後分別載著2歲和6歲的孩子奔波工作，這讓他想起立法院長韓國瑜的那句「莫忘世上苦人多」，也質疑政府真的離人民太遠了。

國民黨立委吳宗憲。（資料照／中天新聞）

吳宗憲今（30）日在臉書發文提到，日前他看到一名外送員父親騎機車送餐，前後座分別有2歲和6歲的孩子，當時外面下著細雨。他見狀上前詢問，「這麼晚了，怎麼小朋友還跟著出來？」那位爸爸回他，因為沒人帶小孩，所以只好經常帶著小孩跑外送，而且物價太貴，不兼差根本無法負擔生活費用。

吳宗憲感嘆，那一幕真的很衝擊，腦海中浮現的是韓國瑜常掛在嘴邊的那句話「莫忘世上苦人多」，自己也不禁想問，我們的國家怎麼了？政府到底有沒有好好正眼看過「真實社會打拼的樣貌？」尤其政府整天沉浸在「股市創新高」、「經濟成長率好棒棒」的泡泡裡，為什麼那位爸爸必須不顧危險，帶著小孩在風雨中這樣拚命？為什麼大家感覺不到經濟變好？

吳宗憲直言，這背後藏著幾個謊言，首先就是「大家薪水都很高？」根據主計總處最新數據，真相非常殘酷，儘管「薪資平均數」是47,803元，但代表絕大多數百姓真實情況的「薪資中位數」只有38,319元。

外送員。（示意圖／取自外送員的奇聞怪事 臉書）

這代表什麼？表示全台有一半以上的工薪階級，辛苦一個月領不到4萬元。政府只愛宣傳被高薪族群拉高的「平均數」，但那位風雨中送餐的父親，就是被平均數掩蓋、沈默的大多數。在面對高物價的今天，不到4萬元的薪水怎樣養一個家？

吳宗憲接著提到，第二個謊言就是「股市好，台灣就好？」政府將大部份資源押寶在高科技和股市，雖創造高額GDP，但真正撐起台灣就業的是中小企業和服務業，兩者合計約占全部受雇者9成以上，尤其服務業就約莫占了6成。

吳宗憲直言，近1千萬名勞工不是在冷氣房裡的晶圓廠上班，而是在街邊的小店、在傳統產業的工廠、在馬路上奔波。這才是最多台灣家庭吃飯依靠的支柱。但錯誤的政策與國際觀，不斷讓傳統產業、服務業受到重大打擊，勞工收入停滯不前，甚至失業。

吳宗憲感嘆從外送員的身上看到政府與真實的人民距離太遠。（圖／吳宗憲臉書）

吳宗憲更批評，執政黨長期操作意識形態，卻忽視民生與基礎建設，錯誤的能源政策、採購弊案、軍購與公部門支出，讓年輕世代看不到未來，生育率更跌至0.89，創下世界新低。

最後吳宗憲直言，倘若政府眼中只有股市指數，卻看不見人民的痛苦指數，這樣的政府，早已離人民太遠。他說，這名外送員父親不是個案，而是台灣社會的真實縮影，也是政府失能的明證。

