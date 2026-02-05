目睹外送員帶兩幼兒在寒風中冒雨送餐 吳宗憲承諾當選後推三政策

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】目睹一位父親冒著危險，帶著兩個幼兒在寒風冷雨中送餐，立委吳宗憲今（5）日推出「好孕．好養．好未來」好養三部曲政策，承諾當選後將推動「育嬰留停補足全薪」、「公私立托育免月費」及「親子館升級臨托站」等。

「為什麼一位父親必須冒著危險，帶著兩個幼兒在寒風冷雨中送餐？」吳宗憲談及日前在羅東街頭目睹外送員爸爸帶著2歲與6歲孩子冒雨跑單的場景，身為 4歲兒父親的他，難掩激動。為此，他承諾，當選宜蘭縣長後將推動「育嬰留停補足全薪」、「公私立托育免月費」及「親子館升級臨托站」等重大政策，吳宗憲指出，這些年度預算約1.86億元，可以透過《財劃法》修正，宜蘭將增加上百億自有財源，「取之於宜蘭，當然要用之於宜蘭」。

吳宗憲指出，宜蘭縣前年新生兒還有2443人，但去年（113年）預估僅剩1900多人，跌破2000大關，短短一年內少了500多個。這不只是冰冷的數字，更是宜蘭未來的競爭力。他表示，跑行程時常聽到年輕爸媽嘆氣說「不是不想生，是怕養不起」，因此決心把宜蘭打造成全台最挺爸媽的城市。

吳宗憲宣布，以「好孕．好養．好未來」為婦幼政策主軸，此次率先端出的是專攻0–3歲階段的「好養三部曲」，包括「育嬰留停全薪2.0」、「托育免月費」及「公托加值、臨托喘息」。

吳宗憲表示，好養一部曲—育嬰留停全薪2.0：中央現行津貼僅8成薪，吳宗憲承諾，縣府將加碼補足剩下的2成，讓家長前6個月實領全薪，並設有排富條款。好養二部曲—托育零月費：打破公托中籤率僅6%的困境，吳宗憲主張「不用抽、不用比，公私立通通免月費」。在中央補助（私托每月13,000元、公托7,000元）後，剩餘月費差額由縣府全額吸收。好養三部曲—公托加值與臨托：吳宗憲感性表示，那個雨夜外送員父親無奈的眼神，讓他堅定推動「臨托」的決心。並肯定林姿妙縣長「一鄉鎮一親子館」的硬體基礎，再進一步軟體升級：一是全面導入「定點臨托」服務，並視需求開辦晚間和週末臨托，讓家長能暫時托育喘息；二是強化托育人力，與縣內幼保相關科系合作，建立「實習＋留任」制度，畢業留任公托或準公托的青年，每月可領5,000元留才津貼、連續兩年；同時開辦「壯世代保母證照班」，由縣府全額補助培訓費，讓願意再就業的壯世代，成為專業托育戰力。

吳宗憲說，過去在立法院幫宜蘭把錢要回來，靠的是財劃法；未來，我會把這些錢用在刀口上。