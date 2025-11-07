目睹夫砍死大小姑！婦人染血倒地崩潰「我該怎麼辦」 哀哭全場心碎

（記者張芸瑄／新北報導）新北市三重區三和路一處民宅，昨（6）日下午驚傳凶殺命案！一名60歲陳姓男子疑因家產問題與姊妹發生爭執，情緒失控之下持菜刀猛砍姊妹倆，導致61歲胞姊胸口中刀、傷重不治，55歲胞妹及59歲陳妻試圖勸阻也被波及受傷。警方接獲報案後火速趕抵現場，將傷者送醫搶救，並當場逮捕陳男。

警方調查指出，案發時間約在下午2時30分，陳男疑因家中財產分配爭議，與姊姊、妹妹爆發激烈口角，一怒之下持刀攻擊。姊姊左胸插刀，倒地後失去生命跡象；妹妹右大腿與雙手掌多處受傷，血流不止。陳妻見狀急忙上前阻止，也被砍傷左手掌。

示意圖／新北市三重區三和路一處民宅，昨（6）日下午驚傳凶殺命案。（擷取自 免費圖庫freepik）

消防隊於下午2時39分接獲通報，趕抵現場時三人皆受傷倒地，立即分送醫院急救。惟胞姊因傷勢過重，於下午4時宣告不治；妹妹與陳妻經搶救後均無生命危險。警方現場將持刀的陳男依現行犯逮捕，並帶回警局偵訊，初步朝殺人罪方向偵辦。

稍早，在醫院內，陳妻滿身血跡、情緒崩潰，坐在急診走廊抱頭痛哭，不斷哽咽喊著：「我到底該怎麼辦？我到底該怎麼辦？」現場氣氛悲痛，醫護人員也一度上前安撫。警方目前已封鎖現場蒐證，並持續調查案發細節與確切行凶動機。

