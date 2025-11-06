目睹夫「砍死大姑」！ 妻受傷坐地抱頭嚎哭：我該怎麼辦？

新北市三重區三和路一處民宅昨（6）日下午驚傳一起凶殺案，60歲陳姓男子疑因不滿長居美國的姊姊，將千萬元現金設定信託，受益人僅有姊妹而未包含自己，憤而持刀攻擊61歲姊姊及55歲妹妹，導致姊姊左胸重傷不治，妹妹及試圖阻止的妻子也受傷，犯案後，陳男也被警方依現行犯逮捕。

新北市三重6日下午發生一起凶殺命案。（圖／警方提供）

根據了解，６日下午2時30分許，陳男在三和路住處與姊妹，因家產問題發生激烈爭吵，一怒之下持刀攻擊兩姊妹。造成姊姊左胸被刺傷，當場失去意識，送往台北馬偕醫院急救後，下午4時宣告不治；妹妹則是右大腿及雙手掌受到刀傷，送往三重醫院治療，所幸意識清醒，無生命危險。

就在陳男持刀砍傷自己親姊妹時，陳男59歲梅姓妻子試圖阻止丈夫行凶，左手掌也被砍傷，送醫後確認無生命危險。據悉，陳男與妻子平常負責照顧高齡母親，是鄰居眼中的孝子，未料長居美國的大姊日前回台，將存在銀行的一筆千萬元現金設定信託，受益人只寫了姊姊與妹妹而未包含陳男，因此引發這起家庭悲劇。

陳姓嫌犯砍殺自己姊妹的犯案工具。（圖／警方提供）

據《ETtoday新聞雲》報導，陳妻在得知姊姊不治後，難掩悲痛情緒，在三重醫院坐地抱頭痛哭，不斷喊著「我到底該怎麼辦？」鄰居則對平時熱情打招呼的陳男，犯下殺人案感到震驚，全案將依殺人罪嫌偵辦。

