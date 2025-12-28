目睹媽媽進汽旅「以為被詐騙」！兒子報警破門「當場抓姦外遇」炸碎50年婚姻

兒子以為母親被詐騙而報警，沒想到竟抓包母親出軌。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台南一名人妻與丈夫結婚近50年，近期因行蹤詭異而被兒子懷疑恐遭詐騙，沒想到警方破門而入後，發現妻子竟是多次與小王出入汽車旅館外遇，夫妻倆最終於2025年3月離婚，而人夫則對小王提告求償。台南地方法院審理後，認定小王明知女方已婚仍長期曖昧、偷情，行為已重大侵害配偶權，判賠人夫精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，台南一名人夫與妻子阿梅（化名）於民國1977年間結婚，婚後育有一子，夫妻倆已結婚近50年時光。不過，阿梅的兒子近年來發現母親行蹤鬼祟，為此也曾在2024年12月跟隨母親外出，結果目睹母親上了一輛車子、前往汽車旅館，當時他一度以為母親是遭詐騙，沒想到後來又在2025年3月8日晚間發現母親再度偷偷出門，這次同樣搭乘同一輛車子進入某汽車旅館，察覺異狀的兒子也趕緊報警處理。

怎料警方進入旅館查看後，才發現阿梅並非被詐騙，而是與小王偷情，事件曝光後不到1個月，這對夫妻在3月25日協議離婚，長達近半世紀的婚姻正式結束。不過，人夫認為，阿梅的外遇對象明知女方已婚，仍長期介入夫妻關係，並多次一同出入汽車旅館，已嚴重侵害其配偶權，因此決定向小王提告求償精神慰撫金51萬元。

對此，小王則辯稱，他與阿梅當天一同前往汽車旅館「只是為了尋求安靜處所聊天」，堅稱2人並無不當行為，還主張人夫提出的LINE對話與行車紀錄器影像，屬於未經同意取得的私人資料，已是違法取證，因此並無證據能力，甚至質疑阿梅兒子證詞因親屬關係而不具公信力。

台南地院審理期間查閱阿梅與小王的對話記錄，大部分都是曖昧、露骨的對話，甚至帶有性暗示，而小王還不時提醒阿梅要刪除訊息，顯見關係已非單純朋友往來，因此認定小王早已知阿梅已有丈夫，仍自2022年間起開始不當往來。另外，法院認為，兒子同時是人夫與阿梅的子女，並無捏造母親外遇、導致父母離婚的動機，其證詞應當可信。

至於LINE對話紀錄的部分，法院指出，縱使是未經當事人同意取得，但考量配偶權侵害行為本質隱密、舉證不易，且對小王隱私權侵害程度有限，而且阿梅後來也有向兒子和人夫坦承一切，並出動讓父子倆查看她與小王的LINE對話紀錄、讓人夫截圖，因此最終仍認定具證據能力。

法院審理後，認定小王的行為已實質破壞阿梅夫妻共同生活，動搖家庭圓滿與幸福，構成重大配偶權侵害，審酌雙方婚姻年限、精神痛苦程度、雙方教育程度、家庭與經濟狀況後，裁定小王應賠償人夫精神慰撫金40萬元。全案仍可上訴。



