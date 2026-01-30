目睹孩子被前夫搶走，激發她考上法律班！母親：想讓孩子知道，媽媽沒有放棄過你們

示意圖，非當事人。圖／達志





生命會有自己的出路。從莫妮在捷運站口，目睹心愛的孩子被前夫搶走的那一天起，她就覺得沒什麼好失去的了。流光眼淚的她，拒絕繼續躲起來喊著痛，她要向前邁步，為自己取得實際能力。

她考上法律學分班，成為當屆唯一為了婚姻、孩子而研讀法律的學生，並準備考司法官。如今，她反而要感謝前夫──謝謝他，喚醒一隻沉睡的巨獸。

離不開，因為好怕只剩自己一個人

老三才三個月大時，丈夫爆發了。他離家出走，並且跟她提離婚，理由很荒謬，竟然是「你太會花錢了。再繼續一起生活下去，恐怕會把我的錢都花光」。

莫妮好委屈。「我只是偶爾想要外食、買點東西。我明明自己有賺錢，為何卻得像乞討一樣地過日子！」她覺得老公的節儉簡直到了變態的地步。

憤怒的丈夫提出過分的要求，主張莫妮應該分一半的房產給他。雖然他們住的這間屋子是登記在兩個人的名下，但是房子是莫妮的家人出頭期款、婚前買的。丈夫威脅她說：「如果你不肯分，我就要離婚。」

當時，兩個女兒分別是五歲和三歲，兒子才出生三個月。莫妮覺得孩子太小，不想離婚。但是丈夫先發制人，將三個小孩全都帶回南投老家，說要留孩子在南投念書。

接著，他霸道地提出另一個要求：如果她還想要這段婚姻，就到南投住，因為「比較省錢」。莫妮還有教職在身呢，要調職沒那麼容易。於是，丈夫「合理地」扣留了孩子一個半月。那是她第一次感受到孩子有可能會不見，而婚姻的情況竟然會這麼可怕。

離婚這件事，不在她的人生考慮選項中。她完全無法割捨。雖然她其實搞不懂自己到底是無法割捨孩子，還是無法割捨丈夫，或是無法割捨那個已名存實亡的家。

她好害怕只剩下自己一個人。

丈夫終於氣消了，帶著三個孩子回到莫妮身邊。可是此後，他的情緒愈來愈不穩定，一生氣就突然跟她冷戰好幾天。

那年冬天的某天半夜，他因細故而突然暴怒，砸爛了莫妮的手機、推倒家具，木製衣帽架整個砸在莫妮身上，兒子被巨聲嚇醒了暴哭。

由於手機被摔壞，她在驚慌中，無法聯絡任何人，只好背著小兒子跑到家旁邊的派出所求助，並且對老公聲請保護令。

他們分居了。三個小孩主要由母親莫妮照顧。

三個孩子都被他搶走了！

某天，丈夫打電話給她，說想看小孩。莫妮覺得他說話的語氣有點詭異，遂與他約在捷運站出口見面。

她獨自帶著孩子們赴約，叮嚀兩個女兒分別扶好娃娃車兩側，車裡坐著兒子。

到現場，竟發現丈夫一車帶了好幾位家人來，來者不善。她感到不對勁，一時之間卻無計可施。

她被丈夫拉著說話時，雙手沒放開過娃娃車，女兒們則在一旁玩。此時，他的一名家人直接抱起大女兒，逕自往車上走去。

莫妮嚇一跳，趕快追上去，大叫：「你們不能帶走我女兒！」

沒想到就在她跑去追老大、暫離另外兩個小孩時，角落冒出第二輛車，車裡又走出好幾個丈夫的家人，一把就抱起了另外兩個孩子，直接衝上車。

兩輛車揚長而去，三個孩子都被帶走了，留下錯愕的莫妮呆立原地。她手裡還拿著兒子剛剛在喝的奶瓶，瓶子仍是溫的，孩子卻不見了，一個都不在了……她突然不確定自己是醒著的嗎？她還活著嗎？

回過神來，她好不容易使出力氣打電話報警。十五分鐘後，警察來了，那兩輛車子早已消失得無影無蹤。即便她後來提告，仍無法改變孩子被帶走的事實。

連續三個月的時間，她完全見不到孩子。

此案調查期間，她遍嘗冷暖。有一位家事調查官看她如此思念孩子，勸她，「媽咪，你十年後再回頭看看這件事，應該會有不同的想法。」莫妮想到一個畫面：十年後，孩子們的確見到了她，但並不是活生生的母親，而是母親的牌位。她自嘲地想，到時她的確會有不同的想法，因為她根本撐不過那漫長的十年，早一步走了。

「既然法律對我不公平，那麼，我要自己成為法律人。」

沒有孩子，沒有家，莫妮好像失去水的魚兒，一個人完全撐不住。

後來經由法官協調，她總算爭取到至少能夠看孩子。

大女兒由於小時候被爸爸打得很凶，情緒控制得不是很好，莫妮得到了接她同住的機會。但由於弟弟、妹妹不在身邊，她在學校的表現也受到影響。

前夫將另外兩個孩子關在南投，莫妮要探望孩子，來回得花上四個小時。每個週末這漫長的探視之旅，是她心裡永遠的痛。

她也一直沒辦法停止心中對自己的自責。回想那天在捷運站口的鬧劇，她無法停止怪自己，為何讓這場婚姻變得如此不堪。

更可怕的是，她有了厭世的念頭。曾想過若小孩真的從此消失在她的世界，那她的世界也乾脆就此消失算了。

她想著：「生離和死別，有什麼不一樣？不如做得更徹底好了。」

萬念俱灰的莫妮，感覺自己一直在往下沉。婚結錯了不可怕；可怕的是，即便離婚了，仍永遠得見到那個人，永遠脫不開與他的瓜葛，那才是最恐怖的。

她的一生就這樣了嗎？離婚竟然是這麼的痛，如此令人無法全身而退啊。

此時，腦中突然浮現出一個念頭，救了她。這個想法看似實在不可能達成，但是結論卻又如此顯而易見。

「既然法律對我這麼不公平，」莫妮握起拳頭告訴自己，「那麼，我要來念法律，我要考上司法官。」

最初會冒出這個想法，是孩子們第一次被丈夫硬帶去南投時。整整半年的時間，她沉浸在憤悶中，恨老天為什麼如此不公平。前夫明明就做了一些傷害她的事、對她說了那麼多可怕的話，在法律上卻因為證據不足，而變得微不足道。即使對莫妮造成了永恆的傷害，在法律上卻沒得留下任何痕跡。

這個法律班是為了孩子念的，儘管接下來的兩年會非常辛苦：白天教書，並且要接送、照顧大女兒；晚上則要上法律課程。開始上課之後，每天晚上回到家都已十一點多。

司法官非常難考，錄取率不到百分之一，而且要考好幾年。但是她想以身作則給大女兒看，作為她的榜樣。

另一方面，從孩子的童言童語中，她聽出前夫企圖離間他們的對話內容。即使明知搶回孩子的勝算不高，但是她至今仍繼續在和前夫打官司。

朋友問她，「你既然念了法律，知道這場官司不容易打成功，為何還要繼續？」

其實這一戰，她也是要打給孩子們看的。她只想讓孩子長大後能知道，「媽媽從來都沒有放棄過你們。」

打這一仗，既為了孩子，更為自己

過程，就是最好的療癒。自己學了法律以後，莫妮慢慢理解為何會產生這麼多的司法糾紛。

同學們都是社會人士，其中有很多人跟她一樣，在生活中碰上不快的司法事件，讓他們奮發圖強。不過，沒有人像她是因為婚姻和孩子的狀況，而來念法律。

回想過去，她發現自己在婚姻生活中，一年比一年愈來愈沒自信。前夫是個強勢的人，儘管兩人都是老師，他卻認定莫妮「沒有用」。當時，請了育嬰假在家顧孩子的她常常被丈夫這麼貶低，讓她漸漸忘記了個人所有價值，甚至開始遠離原本的生活圈，不再和朋友聯絡。

開始學習法律之後，莫妮再度生出了自信。

她想將她的故事分享給所有為婚姻所苦者，告訴大家：人是自私的，你為了別人而活，別人並不見得會為你而活。

接下來，她要往更高的目標走，完成不可能的任務──考上司法官。

