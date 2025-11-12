目睹家暴的孩子恐隱藏心聲 桃園家防中心11/15辦講座

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心15日下午2點，將在桃園區的桃園靈糧堂舉辦「呵護心靈－看見目睹家暴兒少的信號」社區講座，邀民眾成為孩子重拾安全與希望的力量，已開放民眾透過網路報名。

家防中心表示，有些孩子可能身體沒有受傷，卻看著、聽著家庭的爭吵與暴力，內心經驗著不安、難過、恐懼等，但因家暴常是「家庭的祕密」，目睹家暴的孩子可能會隱藏心聲；希望透過「目睹家庭暴力兒少社區講座」，讓民眾從認識、理解到行動，共同幫助這些孩子重拾安全與希望，讓社區成為共同的家。

