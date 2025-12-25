目睹小琉球玳瑁剝殼亡…想救「摸腐屍竟惹禍」驚悚原因曝！

記者簡榮良／屏東報導

你的好心會惹禍上身！屏東小琉球花瓶岩海域一隻「玳瑁」翻肚破殼死亡，隨著潮汐上沖下洗，遊客目睹死亡現場，卻無能為力。原來，玳瑁屬於保育類動物，活著時不能碰，死後更不能；海保署解釋，一來屍體有未知疾病，染上可能無藥可救，二來可能會被懷疑有、虐待、獵捕、宰殺嫌疑，最高可罰30萬元。

屏東小琉球花瓶岩海域一隻「玳瑁」翻肚破殼死亡，隨著潮汐上沖下洗，遊客目睹死亡現場，卻無能為力。（圖／翻攝畫面）

日前有遊客前往小琉球花瓶岩海域玩水，眼尖發現一隻動物隨著潮汐上沖下洗，看似擱淺，上前仔細看才發現是一隻死亡的玳瑁，遊客不禁表示「QQ了玳瑁，在小琉球很少欸，RIP一路好走」。貼文一出，留言全是提醒原PO別碰，否則惹禍上身。

海保署解釋，根據「野生動物保育法」規定，「無主或流蕩之保育類野生動物，以及無主之保育類野生動物產製品，包含其屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官等部分或其加工品，均應交由主管機關處理，並得委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。

另外，若擅自撿拾屍體，可能會被懷疑有騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖野生動物之嫌，依法可處6萬以上、30萬元以下罰金。

經判斷是玳瑁青少龜死亡擱淺，因屍體腐敗無學術價值，已掩埋妥處。（圖／翻攝畫面）

海保救援網MARN表示，有接獲通報，判斷民眾目睹的是玳瑁青少龜死亡擱淺，因屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請現地海巡人員掩埋妥處。

玳瑁是海龜科的海龜，甲殼上有美麗而又色彩斑斕的花紋，是一種名貴的寶石，可作為首飾、雕塑等飾品的原材料，有祥瑞幸福、健康長壽的象徵，享有「海金」之稱，正是因為人類對玳瑁的過度需求，導致玳瑁在世界範圍內的數量持續減少，已有滅絕危險，很多國家已禁止獵捕玳瑁，也禁止進出口玳瑁產品。

