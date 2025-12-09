目睹弟弟從竹筏跌「3米魚塭」掙扎沉入水！哥哥急報案、送醫仍救不回

記者陳弘逸／台南報導

台南市六甲區中正路一處魚塭，昨天（9日）下午發生一起溺斃案。（圖／翻攝畫面）

台南市六甲區中正路一處魚塭，昨天（9日）下午發生一起溺斃案；64歲吳姓男子，在魚塭竹筏上作業，在岸上的哥哥目睹弟弟不慎落約3米深的魚池內，當下立刻通報警消救援，未料，將人拖上岸已無呼吸心跳，送醫搶救，仍於當晚宣告不治。

警消於昨天（9日）下午4時58分獲報，六甲區中正路一處魚塭有人落水，隨即出動8車、1艇及15人前往救援，並在20分鐘內接觸到溺水者，將人拖上岸時，已失去呼吸心跳，並於傍晚5時31分將人送抵醫院。

岸上的哥哥目睹弟弟不慎落約3米深的魚池內，當下立刻通報警消救援，未料，將人拖上岸已無呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

落水的64歲吳姓男子，經搶救後，仍於當晚宣告不治；初步了解，當時死者在魚塭竹筏上作業，哥哥目睹他，不慎掉落約3米深的魚池內，當下立刻報案求助，仍無法阻止憾事發生，後續交由警方報請相驗。

