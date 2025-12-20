目睹張文攻擊！ 日記者雙手染紅嘆「無能為力」

日記者木下黃太來台旅遊遇恐攻，雙手染血協助搶救傷患。（圖／TVBS）

台北捷運中山站19日發生駭人的隨機砍人案件，剛好來台灣旅遊的日本記者木下黃太目擊全程，並在第一時間不顧危險協助搶救傷患。接受TVBS獨家訪問時，回憶起當時情況，他不禁語帶哽咽，感嘆自己無能為力。

日本記者木下黃太說：「請看我的手，手上都是血，（想要救他）但是血流的太多了。總而言之趕快用手按住他的傷口，總之要先止住血，但是可能是動脈被切斷了，血流量非常大，我們試著止血，但完全止不住。」木下黃太還原事發當下，起初以為發生火警，但現場氛圍卻異常詭異。

起初以為是火災，木下黃太驚見持刀男闖入才知是隨機殺人。（圖／TVBS）

日本記者木下黃太說：「一開始以為是火災，但看到女性們騷動的情況，比火災時的情況還要奇怪。就在這個時候，我看到一個高個子年輕男子拿著刀進來，這讓我想到，這可能是一起殺傷事件。」

儘管並非專業醫護人員，但看到傷者血流如注倒地，旁人又驚慌失措未能及時反應，木下黃太當下決定挺身而出。

日本記者木下黃太說：「因為其他人都沒能及時應對，我當時想，我這個日本人是否應該出手救人，雖然我不懂專業急救，但還是徒手去做了。」值得注意的是，由於傷患中包含愛滋感染者，為了避免感染風險，木下黃太事後也趕往醫院檢查。

日本記者木下黃太說：「因為血液檢測的結果不會馬上出來，而我明天就要回國了，所以他們建議我在日本那邊做同樣的檢測，而且我今天也拿到了預防藥，所以不太擔心。」原本單純來台旅遊卻碰上隨機攻擊事件，雙手染紅的木下黃太感嘆，如果自己具備更多急救能力，或許就能挽救一條寶貴的性命。

