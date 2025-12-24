目睹張文砍人徒手為騎士止血！日記者發尋人啟事 急尋「這名男子」

社會中心／林昀萱報導

日本資深記者木下黃太在隨機攻擊案發生後投入救援。（圖／翻攝自X@KinositaKouta）

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。事發第一時間，日籍前資深記者木下黃太見到騎士被砍傷倒地，立刻投入救援，徒手協助止血，義行受到讚揚。昨（23）日他透過社群平台以中、日文發布尋人消息，表示想找到當下一起協助急救的男子「有幾件事想確認，懇請與我聯繫」。

張文於中山站攻擊時，曾任日本電視台社會線記者的木下黄太恰好在現場，目睹一切的他立馬投入救援，徒手為被砍傷倒地的騎士止血，並以日文大聲呼救，當下有一名民眾上前協助，不過「血怎樣都止不住」。之後木下黄太也留在現場用手機紀錄當時的狀況，並發文感嘆「在台北遭遇恐怖攻擊。無能為力」，對在沒有裝備、專業器材的情況下，難以拯救他人的生命，感到相當心痛。

之後疾管署證實，其中一名受害者為列管之HIV（愛滋病毒）感染者，該民眾雖為穩定服藥、病毒量檢測不到的感染者，傳染風險極低，但考量現場有兇器接觸與血液噴濺，仍存在暴露風險，因此正式立案，提供案發現場接觸到血液的民眾諮詢與公費預防性投藥。對此，木下黄太透露，救援過程中他手部原本的結痂脫落，造成傷口直接接觸到患者血液，事後已依照衛福部要求前往醫院檢查並領取預防性藥物，返回日本會再詳細檢查。

木下黄太返回日本後，23日在社群平台X、Threads以中文、日文發布尋人啟事，呼籲眾人協助轉發。木下黄太表示，他正在尋找當時與他一同進行止血作業的男性，「若您看到此訊息，請透過私訊聯繫我。有幾件事需要確認，懇請協助。」

