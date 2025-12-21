目睹張文砍人秒衝救援！日本記者「徒手止血」陷愛滋風險 親曝現況：已配合檢查、領取預防性藥品

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

北捷台北車站、中山商圈19日晚間發生重大攻擊案，27歲嫌犯張文接連在2地丟擲煙霧彈，持長刀隨機攻擊附近民眾，最終闖入誠品南西店墜樓不治，事故釀成4死（含嫌犯）11傷，事件引發各界關注。曾任職於日本電視台的資深記者木下黃太當時正好在誠品南西店，親眼目睹機車騎士遭砍傷倒地，第一時間衝上前徒手為其止血，但案件其中一名傷者經確認為HIV（愛滋病毒）感染者，引發血液暴露風險疑慮，對此，木下黃太強調自己當下只是想救人，目前已拿到相關預防藥品，並預計21日返日複檢，「所以並不太擔心」。

廣告 廣告

木下黃太目睹機車騎士遭砍倒地，第一時間上前徒手急救。（圖／翻攝木下黃太X）

木下黃太接受《TVBS》訪問時表示，當時自己正要離開誠品南西店，突然發現周遭煙霧瀰漫，當看見兇嫌張文持刀砍人後，立刻逃到大樓外，現場有2名男子遭砍傷，其中一名機車騎士血流如注的倒在地上，立即上前投身救援，由於沒有任何準備、專業器材，因此選擇試圖徒手按壓傷口止血，期間還有路人提供襯衫、紙巾當作止血布使用，但「血怎樣都止不住」。木下黃太坦言當下沒有多想，但無奈不會說中文，只能以日文大聲呼救，而他也在X表示「在台北遭遇恐怖攻擊，無能為力」。

由於事後傳出該起事件其中一名受害者為列管之HIV（愛滋病毒）感染者，經確認該民眾為已通報、規律服藥，病情穩定控制的HIV感染者，傳染風險極低，但考量現場有兇器接觸或血液噴濺，仍存在暴露風險，目前疾管署已啟動相關因應措施，提供案發現場接觸到血液的民眾諮詢與公費預防性投藥。

對此，木下黃太表示，自己手上原本的結痂在救援過程中脫落，造成傷口直接接觸到患者血液，但已依照台灣相關單位指示，前往指定醫院完成檢查並領取愛滋病的預防性藥品。他也坦言，目前尚未得知檢驗結果，但在21日返回日本後，將再次進行詳細檢查，所以並不太擔心，目前心態平穩，僅表示「接觸血液就有可能感染是客觀事實，自己會冷靜面對」，木下黃太亦透過社群平台向外界說明「非常感謝大家的關心與擔憂」。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

37歲白衣騎士中刀倒地！日本記者第一時間幫止血 淚喊「無能為力」：救不了他

有計畫隨機襲擊！張文遭7警追捕墜樓亡 曾假借拍聖誕造景赴誠品場勘

快訊／抓到了！稱「張文我兄弟」恐嚇高雄車站 男大生遭拘提5萬交保

