目睹愛女離世5年！郭主義親手拆除「唯一回憶」：痛得一直在流血

名廚郭主義（古錐師）曾親眼目睹女兒離世，難以走出喪女陰影。翻攝郭主義臉書

名廚郭主義（古錐師）6日在社群平台分享近況，透露自己決定親手拆除與大女兒當年共同經營的烤肉攤。他的大女兒於2020年離世，年僅31歲，攤位承載著兩人無數回憶，如今郭主義看著鐵架一根根倒下，他形容那一刻心如刀割，「痛得一直在流血，不捨的情緒瞬間湧上胸口，我也忍不住哭了。」貼文一出，許多粉絲湧入留言送上安慰。

烤肉攤承載父女奮鬥回憶 辛苦卻甜蜜

郭主義在臉書發文表示，烤肉攤不只是生意，更是父女共同奮鬥的象徵，「那裡，是我和她一起奮鬥的地方，是她在人世間努力追夢的見證，是我們父女倆並肩打拼的汗水與笑容。」他記得過去每一個忙碌的夜晚，父女倆滿身油煙卻仍有說有笑，「辛苦，卻甜蜜。」女兒的貼心、努力與勇敢，永遠都停留在心裡，「身為父親，我怎麼可能忘記？」

廣告 廣告

郭主義忍痛拆除烤肉攤。翻攝郭主義臉書

告別不是結束 郭主義盼女兒沒有痛苦

郭主義向女兒表達思念，儘管攤位拆除象徵著一段過去的落幕，郭主義強調「這不是結束」，他寫下對女兒的深切祝福：「只希望，她在另一個世界，可以沒有辛苦、沒有煩惱，只剩下幸福、快樂與光。」最後，他承諾會永遠將這段回憶放在心裡，「永遠做她最驕傲的爸爸。」貼文曝光後，不少網友都獻上祝福：「她真的知道您是好爸爸的～加油～」、「觸景傷情是難免的，古錐師我們懂你，加油」。

2020年喪女成一生痛 郭主義曾親手抱下遺體

郭主義的大女兒2020年因憂鬱症在家中陽台輕生，他當時送晚餐返家，竟親眼目睹女兒身亡，悲痛表示「親手把遺體抱下來，那一幕永遠忘不了」，女兒原本準備結婚，婚禮因疫情延期卻遭逢巨變，郭主義透露，喪女後他曾一個月不敢踏進餐廳，情緒幾近崩潰，所幸在家人陪伴下才慢慢走出傷痛。



回到原文

更多鏡報報導

小紅書在台暫封1年！網紅揭精準詐騙手法 反曝平台本質「最不紅」

孫德榮半夜再摔傷！曝背後原因「不是詛咒」 改造房間1亮點

朱孝天缺席F3演唱會嗆「沒興趣」 網挖個唱超糗畫面狂酸