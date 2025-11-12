目睹愛車泡水！住客怒控「不讓我們出去」 煙波飯店賠償方案曝
即時中心／林韋慈報導
鳳凰颱風發威，導致宜蘭地區災情慘重，就連知名連鎖飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也難倖免，昨（11）日地下室淹水嚴重，導致30多台車泡水，業者今（12）日發出聲明表示，昨天入住的280名旅客房費全免，針對受影響車主，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。
日前有民眾在Threads爆出煙波大飯店昨淹水停電，地下室B1、B2停放的車輛皆泡水，民眾表示，昨日晚間開始發現溪水上漲，他先下樓詢問是否可以將車輛移出B2，收到飯店回覆外面封路，直至晚間8時，水淹至膝蓋，當下閘門還未關上，經理卻開始阻擋車輛出行，表明車輛現在開出會拋錨，加上B1樓下有抽水馬達，保證沒有事，卻讓他的車子滅頂，他後悔表示，相信煙波飯店讓他錯失移出車輛時間。
煙波飯店集團今日則發聲明指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，雖於第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上的原則，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受到影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。
煙波飯店昨日樓梯間淹水。（圖／擷取自rabbitbee99@Threads）
業者表示，我們第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。
針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。煙波團隊也感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，感謝住客的理解與包容，將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。
原文出處：快新聞／目睹愛車泡水！住客怒控「不讓我們出去」 煙波飯店賠償方案曝
