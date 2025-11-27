目睹祖母家被燒...謝嘉怡「痛曝現況」 列表求轉發

港星謝嘉怡面對此次香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓的五級大火發聲了。（圖／翻攝自謝嘉怡 IG）





港星謝嘉怡面對此次香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓的五級大火，截止目前數百名居民失聯、生死未卜，她也在社群分享大火現況，以及火災後緊急開放的臨時避難及救援服務，希望可以幫助更多災民。

港星謝嘉怡對於看見祖母家在熊熊烈火中被燒毀痛心不已。（圖／翻攝自謝嘉怡 IG）

港星謝嘉怡對於看見祖母家在熊熊烈火中被燒毀痛心不已。（圖／翻攝自謝嘉怡 IG）

事實上，謝嘉怡的祖母也居住於受災大樓，看見祖母家在熊熊烈火中被燒毀，她也是痛心不已，寫下：「Just horrendous（實在太可怕了）」，可以看見大火從棚架不斷延燒，一直到深夜都還沒能平息火災，讓她也心痛祈求：「「我向所有罹難者、受傷者與今天失去家園的人致上最深切的慰問與祈禱。今天我親眼看著祖母的家在烈焰中燒毀，真是令人心碎的一天。」

廣告 廣告

港星謝嘉怡列出了受災戶的相關支援資訊，讓逃出生天的民眾可以先行得到安置。（圖／翻攝自謝嘉怡 IG）

港星謝嘉怡列出了受災戶的相關支援資訊，讓逃出生天的民眾可以先行得到安置。（圖／翻攝自謝嘉怡 IG）

此外，謝嘉怡也列出了受災戶的相關支援資訊，讓逃出生天的民眾，可以去到多個緊急開放的臨時避難及救援服務，從青少年服務中心、社區會堂、教會、以及提供動物安置的團隊，希望大家都可以轉發，讓更多人可以先行得到安置。



【更多東森娛樂報導】

●男星撞見乖乖牌女友深山「車震」 他怒：肉體借過？

●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼

●黃志明驚傳車禍身亡！享年56歲 友人悲痛證實

