目睹粿粿、王子曖昧對話！晏柔中遭炎上 范姜彥豐發聲了
男星范姜彥豐昨（29日）控訴粿粿（江瑋琳）出軌王子邱勝翊，他在影片中點名「王子幫」，怒指粿粿在和這群朋友去美國之後，回台就對自己態度改變，不滿部分朋友幫忙隱瞞這段不倫關係，引發大批網友湧入王品澔、簡廷芮、晏柔中等人的IG留言質問，對此，范姜彥豐也替晏柔中發聲。
范姜彥豐昨日在貼文中提到，和粿粿會婚變是因為女方出軌王子，更直指：「身邊知情的幫你們隱瞞、不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」他今年初才和這群朋友一起去日本滑雪，美國行卻被排除在外，他坦言在得知真相後，回顧三人過去的相處格外毛骨悚然，「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」
網友因此將目標瞄準同遊美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，更有人發現范姜彥豐已經退追蹤王品澔和簡廷芮，過去晏柔中和王子、粿粿同框的畫面也被挖出，當時王子、粿粿在車上聊天，粿粿提到自己很在乎旅伴，「對的人就去哪都可以。」王子立刻喊：「難怪妳這趟特別開心！」粿粿也興奮回應：「你也是！」兩人更異口同聲：「很好玩耶！」
一旁晏柔中偷笑的反應成為外界關注焦點，被網友指她肯定當時已經知情，對此，范姜彥豐也表示：「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」幫兩人洗刷冤屈。
更多鏡報報導
粿粿離婚內幕疑遭揭！范姜彥豐可望求償千萬 鐵心離婚原因曝光
范姜彥豐退追「王子幫」成員！王品澔經紀公司回應：完全不知情
范姜彥豐點名他破壞婚姻！王子2個月前臭臉避談粿粿 活動快閃離開
其他人也在看
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 23 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 18 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 3 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 20 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 2 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 6 小時前
王子爆偷吃粿粿！敖犬突曬「業配1台詞」遭疑背刺他 妻出面急發聲
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」，消息一出炸裂外界三觀。如今有網友翻出敖犬限動po出上架的業配廣告影片，當中台詞「該不會有別人了吧」引發聯想，對此敖犬老婆也緊急留言回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 2 天前