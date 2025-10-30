目睹粿粿、王子曖昧對話！晏柔中遭炎上 范姜彥豐發聲了

晏柔中（左圖右）疑似知情王子和粿粿（左圖左）的不倫，范姜彥豐也為她說話。翻攝IG@crystalyen418、zack_fanchiang

男星范姜彥豐昨（29日）控訴粿粿（江瑋琳）出軌王子邱勝翊，他在影片中點名「王子幫」，怒指粿粿在和這群朋友去美國之後，回台就對自己態度改變，不滿部分朋友幫忙隱瞞這段不倫關係，引發大批網友湧入王品澔、簡廷芮、晏柔中等人的IG留言質問，對此，范姜彥豐也替晏柔中發聲。

范姜彥豐昨日在貼文中提到，和粿粿會婚變是因為女方出軌王子，更直指：「身邊知情的幫你們隱瞞、不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」他今年初才和這群朋友一起去日本滑雪，美國行卻被排除在外，他坦言在得知真相後，回顧三人過去的相處格外毛骨悚然，「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」

廣告 廣告

美國行的同行友人被炎上。IG@meigo.c

網友因此將目標瞄準同遊美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，更有人發現范姜彥豐已經退追蹤王品澔和簡廷芮，過去晏柔中和王子、粿粿同框的畫面也被挖出，當時王子、粿粿在車上聊天，粿粿提到自己很在乎旅伴，「對的人就去哪都可以。」王子立刻喊：「難怪妳這趟特別開心！」粿粿也興奮回應：「你也是！」兩人更異口同聲：「很好玩耶！」

晏柔中（左）在一旁偷笑。翻攝王子YT頻道

一旁晏柔中偷笑的反應成為外界關注焦點，被網友指她肯定當時已經知情，對此，范姜彥豐也表示：「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」幫兩人洗刷冤屈。



回到原文

更多鏡報報導

粿粿離婚內幕疑遭揭！范姜彥豐可望求償千萬 鐵心離婚原因曝光

范姜彥豐退追「王子幫」成員！王品澔經紀公司回應：完全不知情

范姜彥豐點名他破壞婚姻！王子2個月前臭臉避談粿粿 活動快閃離開