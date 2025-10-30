目睹粿粿、王子越界！晏柔中遭指「共犯」范姜彥豐澄清
男星范姜彥豐29日指出妻子粿粿今年3月從美國回來，行為舉止變得異常，才發現她竟婚內出軌邱勝翊（王子），且「身邊知情的幫你們隱瞞」。網友不捨范姜彥豐，大肆抨擊「美國行」成員是共犯；范姜彥豐見此，立即替晏柔中、楊孟霖說話。
范姜彥豐指控粿粿、王子偽裝成朋友，私底下搞不倫，然而身邊知情的人卻幫忙隱瞞，不知情的反被利用，讓范姜彥豐像個「戴著綠帽的小丑」。他也提到，今年3、4月粿粿和王子、王品澔、胡釋安與女友、楊孟霖、晏柔中、簡廷芮等友人到美國旅遊，回國後態度、行蹤都不一樣，每天早出晚歸，最後連報備都不願意。
隨著粿粿、王子的感情風暴延燒，網友挖出當時美國行的Vlog，粿粿、王子同坐車上，王子問：「如果讓你們選擇下一站要去哪，你會想去哪？」，粿粿回：「我是很care旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以」，王子秒接話：「難怪妳這趟特別的開心」，粿粿嗨回：「你也是！」兩人便摀嘴大笑：「很好玩耶！」而鏡頭也捕捉到坐在粿粿旁邊的女星晏柔中，表情有些微妙。
范姜彥豐目前已退追王品澔、簡廷芮，讓網友質疑他口中「身邊知情的幫你們隱瞞」是否為美國行的友人，紛紛到王品澔、胡釋安、晏柔中、楊孟霖、簡廷芮等人的社群洗版。范姜彥豐不希望有人被誤傷，29日特地到晏柔中的IG留言幫澄清：「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」
而被范姜彥豐退追的王品澔，29日透過經紀公司發聲：「完全不知情，去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡」；至於簡廷芮，截稿前未做出任何回應。
而整起風波的當事人粿粿、王子，29日分別對外發聲。粿粿承認3年婚姻結束，協議過程她盡力以理性與誠意溝通，但范姜彥豐提出的離婚金額超出她的負擔，協商破裂，反擊范姜彥豐用無預警的影片「說了許多與事實不符的內容」，她將整理清楚、完整的事實，不會隱瞞或誤導任何人。王子則否認破壞粿粿、范姜彥豐的婚姻，僅是在得知女方協議離婚的過程，「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」，王子承認犯錯沒有藉口，未來會更謹慎、自我反省並改進。
