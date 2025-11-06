目睹老公砍殺大小姑釀1死1傷！她勸和也被砍傷坐地抱頭痛哭：怎麼辦

社會中心／陳佳鈴報導

受傷的陳妻送醫治療後，在院內坐地抱頭大哭，不斷哽咽喊著：「我到底該怎麼辦？」場面令人鼻酸。(圖/翻攝畫面)

新北市三重區一名60歲陳姓男子疑因家產糾紛情緒失控，持刀攻擊家中姊妹，導致61歲姊姊傷重身亡、55歲妹妹多處刀傷，陳男妻子也在勸架過程中遭波及受傷。受傷的陳妻送醫治療後，在院內坐地抱頭大哭，不斷哽咽喊著：「我到底該怎麼辦？」場面令人鼻酸。

據警方調查，事發時間約為下午2時30分。陳姓男子與姊姊、妹妹疑長期因家產問題積怨，當天再度爆發激烈口角，情緒失控後從家中持刀砍向兩人。姊姊左胸遭刺中，倒地時已喪失生命跡象；妹妹則被砍傷右大腿及雙手掌，血流不止。期間陳男59歲妻子上前試圖阻止，左手掌也遭刀刃劃傷。

警消於下午2時39分接獲報案後趕赴現場，將三名傷者緊急送往市立三重醫院救治。儘管醫療團隊全力搶救，陳姓姊姊仍因胸部重創、失血過多，於下午4時宣告不治。妹妹與陳妻傷勢較輕，經治療已無生命危險，但身心受到嚴重驚嚇。

陳男犯案後未逃逸，警方到場即依現行犯將其逮捕上銬帶回警局偵訊。初步了解，家中多年因財產分配問題關係緊張，今日爭執升高才釀成悲劇，而確切動機與犯案經過仍待警方及檢方進一步調查釐清。

雖然說家家有本難念的經，但丈夫變成殺人兇手，親眼目睹大小姑遭砍，連自己要支開丈夫也受傷，最後釀成一死一傷，心中驚恐又錯縱複雜的心情，恐怕一時半刻難以平復。

