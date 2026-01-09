目睹老公「定位離家越來越遠」！Sandy崩潰接電話揭真相

Sandy婚前發現老公定位有問題，結果是烏龍一場。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）





《東森綜合台》節目《小姐不熙娣》日前探討感情當中報備與否的議題，主持人Sandy（吳姍儒）分享，婚前和老公有使用APP互相定位，有一回他喝酒後說要到家了，但定位卻離家越來越遠，以為對方說謊，結果發生了一樁烏龍事件。

Sandy在節目中提到，與老公交往期間互相定位的故事，有一次他出門喝酒回家時，在電話中報備說：「在計程車上面，我已經快到我家了」，還聽到他跟司機道謝的對話，但掛電話後，Sandy卻發現他的定位離家裡越來越遠：「我就想說，他還要演這一段，讓我知道他假裝回家嗎？」

Sandy以為對方是說謊到家了，又跑去其他地方，看著定位越來越遠心中感到非常崩潰；過沒多久，對方又打電話來，以很喘的聲音焦急恐慌解釋，剛剛下車時把手機丟在車上，沿路拚了命地追計程車：「我剛剛一路在追計程車！」他問Sandy怎麼沒有回撥電話，但她沒有告訴對方自己心裡不安的過程，結束這一場意外事件。



