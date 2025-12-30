目睹親母當小妾悲慘一生！向華強認年少風流 發毒誓「打死都不娶老三」

向華強與向太兩人結婚至今如膠似漆，是演藝圈公認的模範夫妻。但向華強坦承自己年輕時風流，是遇到向太才轉性。翻攝微博

影壇大亨向華強與「向太」陳嵐結縭多年，始終形影不離，是演藝圈公認的模範夫妻。但向華強年輕時外型俊俏，曾與不少一線女星傳出緋聞，但自從迎娶向太後，便與流言蜚語徹底絕緣。近日，78歲向華強罕見地在個人社群平台大談男人「好色」與「成功」的辯證關係，並首度剖白自己從風流浪子轉變為「寵妻狂魔」的心路歷程，強調這一切的堅持，都源於對母親當年悲慘遭遇的疼惜。

真正的智慧是避開麻煩 向華強：好老婆讓男人少奮鬥三代

向華強語出驚人地表示：「好色是男人的本性，許多成功的男人老婆挺多，但這注定讓他們無法獲得真正的成功與幸福。」他分析，男人若將精力浪費在婚外情，家中必然吵鬧不斷，縱使事業發達，心情也難免煩躁。

廣告 廣告

他直言自己就是「娶對老婆」的最佳範例，形容向太不僅是他的賢內助，更是事業上的最強推手。向華強笑稱自己喜歡躲在後方動腦，而向太辦事與談判能力極強，專門幫他解決「麻煩事」。

談及兩人的相處模式，向華強幽默地自嘲是「連體嬰」，除了洗澡、睡覺、上廁所，一天有20個小時都跟太太黏在一起。他大笑反問：「我哪有時間去搞三搞四？這就是我的智慧，不給自己機會！有了這麼好的老婆，還去搞什麼呢？該搞的我以前都搞過了。」

向華強強調自己絕不會有小三。翻攝微博

曾是萬人迷女星搶著追 78歲老實交代：當年我臉皮薄不敢說

向華強大方承認，17、18歲剛出道時，身邊確實圍繞著許多大小明星，甚至有不少女朋友主動追求，當年他也曾與關芝琳傳出緋聞。他感嘆：「以前我都不敢講，講了會臉紅，現在78歲才敢講！」這段年少輕狂的歲月，在遇到向太的那一刻便畫下句點。他認為，相比於一時的激情，現在更珍惜與太太、兒孫共享的天倫之樂，這種平穩的幸福才是男人真正的成就。

向華強曾與關之琳傳緋聞，但其實兩人是多年好友。滾動工作室提供

母親悲慘小三生活成陰影 向華強：打死我都不會找小妾

至於為何能對婚姻如此忠誠？向華強透露，這與他童年目睹母親的抑鬱生活有關。他的母親當年是父親的「小妾」，地位低微且一生過得悲慘。他至今仍對母親的笑聲記憶猶新：「她的笑聲是苦中帶笑，笑中帶苦。當我跟她說我要發達了，她也只是帶著苦澀冷哼。」母親那種「苦澀的笑」成了他心中揮之不去的陰影，讓他小小年紀便暗自發誓：「打死我都不會有老三，絕不找女人來做小妾。」

正是因為見證過母親的壓抑，向太那種爽朗、甚至帶點「魔性」的笑聲，成了治癒向華強的良藥。他在鏡頭前模仿向太「呵呵呵」的大笑，直言聽到這種笑聲就感到心情愉悅、毫無憂慮。

向華強語重心長地勸誡男性，娶到好老婆一定要珍惜，因為好老婆不僅能幫夫，更能「旺夫旺財旺三代」。這番真摯的告白引發網友熱烈討論，紛紛大讚向華強不僅擁有事業智慧，更有著守護家庭的過人遠見。



回到原文

更多鏡報報導

林俊傑官宣戀情早藏密碼！網友遺憾當年高空告白田馥甄 認七七長相激似「莞莞類卿」

曹西平猝逝／為何「財產全留給他」？乾兒子Jeremy真實身分曝光 掲「父子情」洋蔥

曹西平猝逝／《來電50》戰友走了！何篤霖悲痛發聲 揭密當年一句話救了他