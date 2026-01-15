目睹轎車超速闖紅燈！八點檔男星嚇曝「驚悚過程｣：差1秒就被撞飛

記者蔡維歆／台北報導

43歲男星張雁名起初以模特兒身分出道，後來演出《籃球火》杜飛一角走紅，近十年演藝作品包括《東門四少》、《飛魚高校生》、《我的愛情不平凡》、《寶島西米樂》等8點檔作品。去年他拋出震撼彈證實已從待了10年的經紀公司畢業，如今15日他竟經歷了「生死一瞬間」的事情，讓他事後仍心有餘悸。

張雁名經歷了「生死一瞬間」的事情。（圖／翻攝自IG)

張雁名發文描述當時「在騎樓下等紅綠燈準備要過馬路」，當號誌變為綠燈時，「突然有封重要簡訊傳來」，因此他在原地回覆，大約停留了3秒。豈料就在他準備起步之際，竟有一輛「時速大概80吧」的紅色轎車直接闖紅燈，並在他面前呼嘯而過，揚長而去。張雁名感嘆：「真的就只差一秒，只差一秒的時間！」他驚恐地推測，如果當時沒有那封簡訊讓他留在原地，「我應該直接就被撞飛了」。

而張雁名先前也曾表示這10年期間，經歷結婚、生子、買房三件人生大事，雖然未來仍充滿許多未知數，不過張雁名承諾會帶著初心跟熱情，持續以演員身分投入創作，在表演舞台發光發熱。最後，張雁名認為人生無不散宴席，不過他很珍惜10年來的同行，張雁名表示「世界很大，緣分不散」，深信未來還會在某個地方相遇。

