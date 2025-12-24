目睹騎士遭砍倒地徒手止血！ 日記者急尋「一起救援的男子」

台北市19日隨機傷人案釀4死，一名日本記者尋找當天與其一同在中山站外，幫忙受害者止血的男子。（示意圖／翁靖祐攝）

台北市19日晚間發生張文隨機攻擊事件，當天事發第一時間，一名曾任職日本電視台的資深記者木下黃太目睹機車騎士遭砍後倒地，在不會中文的情況下，獨自上前徒手替傷者止血，義行受到讚揚。而昨（23）日他透過社群平台，以中、日文發布尋人啟事，表示想找到當下一起協助急救的男子：「有幾件事想確認，懇請與我聯繫」。

凶嫌19日先後於台北車站和中山站外攻擊，曾任日本電視台社會線記者的木下黄太恰好在現場，目睹騎士被砍傷倒地，立馬投入救援徒手止血，並以日文大聲呼救。而當下有一名民眾上前協助，提供襯衫、紙巾讓他當止血布使用，不過「血怎樣都止不住」。

之後疾管署證實，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV（愛滋病）感染者，病毒量幾乎檢測不到，傳染風險極低，但考量現場有兇器接觸與血液噴濺，仍存在暴露風險，因此提供案發現場接觸到血液的民眾諮詢與公費預防性投藥。

對此，木下黄太透露，他手部原有的結痂在救援過程中脫落，事後已依照衛福部要求前往醫院檢查並領取預防性藥物，返回日本再進行詳細檢查。

而木下黄太在返抵日本後，23日於社群平台X、Threads以中文、日文發布尋人啟事，呼籲眾人協助轉發。他寫道，他正在尋找當時與他一同進行止血作業的男性，「若您看到此訊息，請透過私訊聯繫我。有幾件事需要確認，懇請協助。」

（圖／翻攝自Threads@kinositakouta）

