目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼

00後看到七、八年級生打字不用看鍵盤感到驚訝。（示意圖／Pexels）

隨著3C科技快速演進，不同世代所擅長的「神技能」也出現明顯差異。過去六、七、八年級生習以為常的「鍵盤盲打」，如今卻讓不少00後同事大感驚訝，直呼「打字不用看鍵盤也太厲害了」。相關話題近日在社群平台引發熱烈討論，吸引上萬名網友共鳴，也讓不少人感嘆職場中的世代落差。

有網友在Threads發文分享，00後同事看到他鍵盤飛快輸入時驚訝表示：「哇，你打字不用看鍵盤耶。」讓原PO笑稱，「該不會以前教老人用電腦的和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？ 」

不少網友留言表示同感，「打字還要看鍵盤，速度根本跟不上思緒」、「打字看鍵盤跟人吵架時怎麼來得及？為了吵架的速度，打字必須練起來」、「1998年的同事說我鍵盤打字好快，他只會用手機打字，鍵盤反而很慢，原來這就是代溝」。

夾在中間的Y世代網友也紛紛現身留言，「我第一次知道年輕人不會盲打也不會基本文書處理真的很驚訝，才知道因為他們現在連做報告也用手機。結果六七八年級生不但要教老人電腦，連年輕人也要教」、「結果是只有一個世代會用電腦」、「剛進公司時教老人用Word、Excel，現在換成教年輕人」、「我同學很久之前說：七年級生在職場上就是偕老扶幼」。

也有00後網友出面回應，指出「大學四年幾乎沒用過電腦」、「 現在小孩都語音跟視訊。沒在打字」、「00後大多玩手遊，電腦使用率不高」、「00後是手機、平板的一代了，鍵盤是什麼？」

