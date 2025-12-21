目睹「騎士遭砍倒地」秒徒手止血 日本記者：已完成愛滋預防性投藥

張文隨機傷人案釀4死。（圖／翁靖祐攝）

台北市19日晚間發生張文隨機攻擊事件，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者。而在事發當天，一名曾任職日本電視台的資深記者木下黃太目睹機車騎士遭砍倒地，隨後在不會中文的情況下，獨自上前徒手替傷者止血；事後他坦言，因手部原有結痂脫落，傷口確實存在感染風險，不過目前已完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查，返日後將再做一次相關檢查。

根據《TVBS新聞網》報導，當天一名日本資深記者木下黃太正從誠品書店走出，突然發現周遭煙霧瀰漫、現場有兩名男子遭砍，其中一名機車騎士滿身血倒在地上。他當下沒有多想，立刻衝上前徒手替對方止血，不料血一直流不停。過程中，有路人提供襯衫、紙巾讓他當止血布使用，但傷者逐漸失去意識。而木下黃太原本手上就有結痂的傷口，在救援過程中不幸脫落。

廣告 廣告

針對一名傷者確診為愛滋病感染者，木下黃太也透過社群平台X（原Twitter）向外界發聲表示，已依照台灣相關單位指示，前往指定醫院完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查。他也進一步說明，由於目前尚未得知檢驗結果，預計21日返回日本後，將再進行一次血液檢查，「非常感謝大家的關心，目前已拿到愛滋病的預防藥品，所以並不太擔心。」

衛福部20日證實，中山隨機攻擊案處理過程中，發現有一名受傷民眾是愛滋感染者，不過病毒量幾乎監測不到，因此感染風險相對低。衛福部針對事件中傷者暴露感染風險緊急詢問專家意見，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署表示，因血液暴觸感染愛滋機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保

北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」